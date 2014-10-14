О нас

Gregor F. Narholz

Gregor F. Narholz

,

The Bulgarian Film Orchestra

Сингл  ·  2014

Acoustic Treasures

#Классическая
Gregor F. Narholz

Артист

Gregor F. Narholz

Релиз Acoustic Treasures

#

Название

Альбом

1

Трек Fairy Magic

Fairy Magic

The Bulgarian Film Orchestra

,

Gregor F. Narholz

Acoustic Treasures

1:40

2

Трек By the Water

By the Water

The Bulgarian Film Orchestra

,

Gregor F. Narholz

Acoustic Treasures

2:01

3

Трек Dolls Tales

Dolls Tales

The Bulgarian Film Orchestra

,

Gregor F. Narholz

Acoustic Treasures

1:51

4

Трек Neo-Baroque Mood

Neo-Baroque Mood

The Bulgarian Film Orchestra

,

Gregor F. Narholz

Acoustic Treasures

1:56

5

Трек Celestine

Celestine

The Bulgarian Film Orchestra

,

Gregor F. Narholz

Acoustic Treasures

1:54

6

Трек Destiny of Emotion

Destiny of Emotion

The Bulgarian Film Orchestra

,

Gregor F. Narholz

Acoustic Treasures

1:44

7

Трек Story Without Ending

Story Without Ending

The Bulgarian Film Orchestra

,

Gregor F. Narholz

Acoustic Treasures

1:48

8

Трек Great Story

Great Story

The Bulgarian Film Orchestra

,

Gregor F. Narholz

Acoustic Treasures

2:04

9

Трек Inflexible

Inflexible

The Bulgarian Film Orchestra

,

Gregor F. Narholz

Acoustic Treasures

2:09

10

Трек Limpidity

Limpidity

The Bulgarian Film Orchestra

,

Gregor F. Narholz

Acoustic Treasures

1:38

11

Трек Aerial

Aerial

The Bulgarian Film Orchestra

,

Gregor F. Narholz

Acoustic Treasures

1:55

12

Трек Splendor of the Past

Splendor of the Past

The Bulgarian Film Orchestra

,

Gregor F. Narholz

Acoustic Treasures

2:08

13

Трек Cinematic Panorama

Cinematic Panorama

The Bulgarian Film Orchestra

,

Gregor F. Narholz

Acoustic Treasures

1:54

14

Трек Seductive Charm

Seductive Charm

The Bulgarian Film Orchestra

,

Gregor F. Narholz

Acoustic Treasures

2:12

15

Трек Delicate Melancholy

Delicate Melancholy

The Bulgarian Film Orchestra

,

Gregor F. Narholz

Acoustic Treasures

2:12

16

Трек Signs of Reason

Signs of Reason

The Bulgarian Film Orchestra

,

Gregor F. Narholz

Acoustic Treasures

1:56

Информация о правообладателе: Sonoton Music
