Valeriy Antonyuk

Valeriy Antonyuk

,

Alan Fillip

Альбом  ·  2014

Voiceover Mix

Valeriy Antonyuk

Артист

Valeriy Antonyuk

Релиз Voiceover Mix

#

Название

Альбом

1

Трек Sparse Voiceover Bed

Sparse Voiceover Bed

Alan Fillip

Voiceover Mix

1:46

2

Трек Singles

Singles

Alan Fillip

Voiceover Mix

1:36

3

Трек Strained Thinking

Strained Thinking

Alan Fillip

Voiceover Mix

1:13

4

Трек Mellow Out

Mellow Out

Alan Fillip

Voiceover Mix

2:08

5

Трек Think Tank

Think Tank

Alan Fillip

Voiceover Mix

1:22

6

Трек Turned In

Turned In

Alan Fillip

Voiceover Mix

2:20

7

Трек Let Us Hope

Let Us Hope

Alan Fillip

Voiceover Mix

2:21

8

Трек Pending

Pending

Alan Fillip

Voiceover Mix

1:55

9

Трек Soft Minimalist

Soft Minimalist

Alan Fillip

Voiceover Mix

2:19

10

Трек Harmony Undercurrents

Harmony Undercurrents

Alan Fillip

Voiceover Mix

2:26

11

Трек Architects at Work

Architects at Work

Valeriy Antonyuk

Voiceover Mix

3:59

12

Трек Soft Mellow Dreams

Soft Mellow Dreams

Alan Fillip

Voiceover Mix

1:57

13

Трек Interferences

Interferences

Alan Fillip

Voiceover Mix

2:34

14

Трек Lite and High

Lite and High

Alan Fillip

Voiceover Mix

2:17

15

Трек Docubed

Docubed

Valeriy Antonyuk

Voiceover Mix

3:24

16

Трек Floating Harmonies

Floating Harmonies

Alan Fillip

Voiceover Mix

1:47

17

Трек Harmonysphere

Harmonysphere

Alan Fillip

Voiceover Mix

2:14

18

Трек Warm Whoosh

Warm Whoosh

Alan Fillip

Voiceover Mix

2:15

Информация о правообладателе: Sonoton Music
