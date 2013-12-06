О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Peter Jay Jordan

Peter Jay Jordan

,

Hermann Langschwert

Альбом  ·  2013

Positive Pop/Rock, Vol. 3

#Поп
Peter Jay Jordan

Артист

Peter Jay Jordan

Релиз Positive Pop/Rock, Vol. 3

#

Название

Альбом

1

Трек Fearless

Fearless

Hermann Langschwert

,

Peter Jay Jordan

Positive Pop/Rock, Vol. 3

3:11

2

Трек Wild Hearts

Wild Hearts

Hermann Langschwert

,

Peter Jay Jordan

Positive Pop/Rock, Vol. 3

2:57

3

Трек Tonight and Forever

Tonight and Forever

Hermann Langschwert

,

Peter Jay Jordan

Positive Pop/Rock, Vol. 3

3:22

4

Трек Speed Boy

Speed Boy

Hermann Langschwert

,

Peter Jay Jordan

Positive Pop/Rock, Vol. 3

3:25

5

Трек Summer Party

Summer Party

Hermann Langschwert

,

Peter Jay Jordan

Positive Pop/Rock, Vol. 3

3:03

6

Трек Power Chase

Power Chase

Hermann Langschwert

,

Peter Jay Jordan

Positive Pop/Rock, Vol. 3

2:34

7

Трек A Big Country

A Big Country

Hermann Langschwert

,

Peter Jay Jordan

Positive Pop/Rock, Vol. 3

3:23

8

Трек Fire Cell

Fire Cell

Hermann Langschwert

,

Peter Jay Jordan

Positive Pop/Rock, Vol. 3

3:08

9

Трек Tabledancer

Tabledancer

Hermann Langschwert

,

Peter Jay Jordan

Positive Pop/Rock, Vol. 3

2:40

10

Трек All for You

All for You

Hermann Langschwert

,

Peter Jay Jordan

Positive Pop/Rock, Vol. 3

3:23

11

Трек Rock Flame

Rock Flame

Hermann Langschwert

,

Peter Jay Jordan

Positive Pop/Rock, Vol. 3

3:21

Информация о правообладателе: Sonoton Music
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

