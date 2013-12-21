О нас

Brian Brasher

Brian Brasher

,

Mike Sherman

,

Clint Heidorn

и 

ещё 1

Альбом  ·  2013

Indie Wonderland: Mirror Darkly

#Инди
Brian Brasher

Артист

Brian Brasher

Релиз Indie Wonderland: Mirror Darkly

#

Название

Альбом

1

Трек Apart This Distance

Apart This Distance

Mike Sherman

,

Brian Brasher

,

Clint Heidorn

,

Enoch Jensen

Indie Wonderland: Mirror Darkly

2:33

2

Трек Big Red Sign

Big Red Sign

Mike Sherman

,

Brian Brasher

,

Clint Heidorn

,

Enoch Jensen

Indie Wonderland: Mirror Darkly

2:30

3

Трек Entitled Track

Entitled Track

Mike Sherman

,

Brian Brasher

,

Clint Heidorn

,

Enoch Jensen

Indie Wonderland: Mirror Darkly

2:25

4

Трек Cold Months

Cold Months

Mike Sherman

,

Brian Brasher

,

Clint Heidorn

,

Enoch Jensen

Indie Wonderland: Mirror Darkly

2:47

5

Трек Trapped in the Bubble

Trapped in the Bubble

Mike Sherman

,

Brian Brasher

,

Clint Heidorn

,

Enoch Jensen

Indie Wonderland: Mirror Darkly

2:14

6

Трек Citi Power

Citi Power

Mike Sherman

,

Brian Brasher

,

Clint Heidorn

,

Enoch Jensen

Indie Wonderland: Mirror Darkly

1:25

7

Трек Missing Pieces

Missing Pieces

Mike Sherman

,

Brian Brasher

,

Clint Heidorn

,

Enoch Jensen

Indie Wonderland: Mirror Darkly

2:32

8

Трек Mirror Darkly

Mirror Darkly

Mike Sherman

,

Brian Brasher

,

Clint Heidorn

,

Enoch Jensen

Indie Wonderland: Mirror Darkly

2:34

9

Трек Purple Peripheral

Purple Peripheral

Mike Sherman

,

Brian Brasher

,

Clint Heidorn

,

Enoch Jensen

Indie Wonderland: Mirror Darkly

2:19

10

Трек The View from Here

The View from Here

Mike Sherman

,

Brian Brasher

,

Clint Heidorn

,

Enoch Jensen

Indie Wonderland: Mirror Darkly

2:38

11

Трек Two Miles Up

Two Miles Up

Mike Sherman

,

Brian Brasher

,

Clint Heidorn

,

Enoch Jensen

Indie Wonderland: Mirror Darkly

2:36

12

Трек Williams

Williams

Mike Sherman

,

Brian Brasher

,

Clint Heidorn

,

Enoch Jensen

Indie Wonderland: Mirror Darkly

2:31

Информация о правообладателе: Sonoton Music
