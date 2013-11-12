О нас

Rathbone Pick

Rathbone Pick

,

Mitchell Marlow

Альбом  ·  2013

Electro Rock Soundscapes

#Электроника
Rathbone Pick

Артист

Rathbone Pick

Релиз Electro Rock Soundscapes

#

Название

Альбом

1

Трек Demolished

Demolished

Mitchell Marlow

,

Rathbone Pick

Electro Rock Soundscapes

2:13

2

Трек Twisted Reality

Twisted Reality

Mitchell Marlow

,

Rathbone Pick

Electro Rock Soundscapes

1:54

3

Трек Black Ops

Black Ops

Mitchell Marlow

,

Rathbone Pick

Electro Rock Soundscapes

2:28

4

Трек Slow Poison

Slow Poison

Mitchell Marlow

,

Rathbone Pick

Electro Rock Soundscapes

2:19

5

Трек The Dead Zone

The Dead Zone

Mitchell Marlow

,

Rathbone Pick

Electro Rock Soundscapes

2:28

6

Трек Soothing Darkness

Soothing Darkness

Mitchell Marlow

,

Rathbone Pick

Electro Rock Soundscapes

2:08

7

Трек Junk DNA

Junk DNA

Mitchell Marlow

,

Rathbone Pick

Electro Rock Soundscapes

2:47

8

Трек The Syndicate

The Syndicate

Mitchell Marlow

,

Rathbone Pick

Electro Rock Soundscapes

1:43

9

Трек Feeding Time

Feeding Time

Mitchell Marlow

,

Rathbone Pick

Electro Rock Soundscapes

2:23

10

Трек Malevolent Design

Malevolent Design

Mitchell Marlow

,

Rathbone Pick

Electro Rock Soundscapes

2:20

11

Трек Conflicted

Conflicted

Mitchell Marlow

,

Rathbone Pick

Electro Rock Soundscapes

2:06

12

Трек Section One

Section One

Mitchell Marlow

,

Rathbone Pick

Electro Rock Soundscapes

1:43

Информация о правообладателе: Sonoton Music
