Tom New

Tom New

,

Max McKellar

,

John Bullaro

и 

ещё 1

Альбом  ·  2013

Rock Files

#Рок
Tom New

Артист

Tom New

Релиз Rock Files

#

Название

Альбом

1

Трек Indestructible

Indestructible

Max McKellar

,

Tom New

Rock Files

2:26

2

Трек Rock Stadium

Rock Stadium

Max McKellar

,

Tom New

Rock Files

2:47

3

Трек Just Rock

Just Rock

John Bullaro

,

Dennis Buikema

Rock Files

2:25

4

Трек Speedfreak

Speedfreak

Max McKellar

,

Tom New

Rock Files

2:24

5

Трек Bad Boys

Bad Boys

Max McKellar

,

Tom New

Rock Files

2:22

6

Трек Deadly Dreams

Deadly Dreams

John Bullaro

,

Dennis Buikema

Rock Files

1:56

7

Трек Mean Streets

Mean Streets

Max McKellar

,

Tom New

Rock Files

2:22

8

Трек Good Feelings

Good Feelings

John Bullaro

,

Dennis Buikema

Rock Files

1:53

9

Трек Wake up America

Wake up America

Max McKellar

,

Tom New

Rock Files

2:48

10

Трек Honky Tonk Man

Honky Tonk Man

Max McKellar

,

Tom New

Rock Files

2:45

11

Трек Devils Brew

Devils Brew

Max McKellar

,

Tom New

Rock Files

2:37

12

Трек Speedway

Speedway

Max McKellar

,

Tom New

Rock Files

2:45

13

Трек Groove on the Move

Groove on the Move

John Bullaro

,

Dennis Buikema

Rock Files

2:04

14

Трек High School Days

High School Days

Max McKellar

,

Tom New

Rock Files

2:42

15

Трек Lone Wolf

Lone Wolf

John Bullaro

,

Dennis Buikema

Rock Files

2:07

16

Трек Shake It or Leave It

Shake It or Leave It

Max McKellar

,

Tom New

Rock Files

2:20

Информация о правообладателе: Sonoton Music
