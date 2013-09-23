О нас

Nikolo Kotzev

,

Mladen Franko

,

The Bulgarian Film Orchestra

Альбом  ·  2013

Cinematic Pop

#Поп
Nikolo Kotzev

Релиз Cinematic Pop

#

Название

Альбом

1

Трек Heaven and Earth

Heaven and Earth

The Bulgarian Film Orchestra

,

Nikolo Kotzev

,

Mladen Franko

Cinematic Pop

2:05

2

Трек Moorland

Moorland

The Bulgarian Film Orchestra

,

Nikolo Kotzev

,

Mladen Franko

Cinematic Pop

2:09

3

Трек Pop Uplink

Pop Uplink

The Bulgarian Film Orchestra

,

Nikolo Kotzev

,

Mladen Franko

Cinematic Pop

2:15

4

Трек Arabic Landscape

Arabic Landscape

The Bulgarian Film Orchestra

,

Nikolo Kotzev

,

Mladen Franko

Cinematic Pop

2:04

5

Трек Pop Horizons

Pop Horizons

The Bulgarian Film Orchestra

,

Nikolo Kotzev

,

Mladen Franko

Cinematic Pop

2:56

6

Трек Forever and a Day

Forever and a Day

The Bulgarian Film Orchestra

,

Nikolo Kotzev

,

Mladen Franko

Cinematic Pop

2:19

7

Трек Wild Water

Wild Water

The Bulgarian Film Orchestra

,

Nikolo Kotzev

,

Mladen Franko

Cinematic Pop

2:07

8

Трек Home in the Mountains

Home in the Mountains

The Bulgarian Film Orchestra

,

Nikolo Kotzev

,

Mladen Franko

Cinematic Pop

2:48

9

Трек Confrontations

Confrontations

The Bulgarian Film Orchestra

,

Mladen Franko

Cinematic Pop

2:23

Информация о правообладателе: Sonoton Music
