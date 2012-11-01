О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Peter Michael

Peter Michael

,

Otto Sieben

Альбом  ·  2012

Guitars in Green, Vol. 4

#Поп
Peter Michael

Артист

Peter Michael

Релиз Guitars in Green, Vol. 4

#

Название

Альбом

1

Трек Inward Peace

Inward Peace

Peter Michael

Guitars in Green, Vol. 4

2:34

2

Трек In Tune with Nature

In Tune with Nature

Peter Michael

Guitars in Green, Vol. 4

1:39

3

Трек Pensive Afternoon

Pensive Afternoon

Peter Michael

Guitars in Green, Vol. 4

2:15

4

Трек Vision of a Green World

Vision of a Green World

Peter Michael

Guitars in Green, Vol. 4

3:17

5

Трек Viennese Gardens

Viennese Gardens

Peter Michael

Guitars in Green, Vol. 4

2:51

6

Трек Organic Grooves

Organic Grooves

Otto Sieben

Guitars in Green, Vol. 4

2:41

7

Трек Green Vision

Green Vision

Peter Michael

Guitars in Green, Vol. 4

2:47

8

Трек Countryside Play

Countryside Play

Otto Sieben

Guitars in Green, Vol. 4

2:01

9

Трек Endangered Wildlife

Endangered Wildlife

Peter Michael

Guitars in Green, Vol. 4

2:41

10

Трек Green Countryside

Green Countryside

Peter Michael

Guitars in Green, Vol. 4

3:11

11

Трек Go Green

Go Green

Peter Michael

Guitars in Green, Vol. 4

2:17

12

Трек Daybreak Idyll

Daybreak Idyll

Peter Michael

Guitars in Green, Vol. 4

1:59

13

Трек Sun Ballad

Sun Ballad

Peter Michael

Guitars in Green, Vol. 4

3:29

14

Трек Deep Heartstrings

Deep Heartstrings

Peter Michael

Guitars in Green, Vol. 4

3:12

15

Трек Nice Morning

Nice Morning

Peter Michael

Guitars in Green, Vol. 4

2:06

Информация о правообладателе: Sonoton Music
Волна по релизу
Волна по релизу
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Travelogue World Music (Ad Ready!)
Travelogue World Music (Ad Ready!)2018 · Альбом · Herman Langschwert
Релиз Think Green
Think Green2015 · Альбом · Peter Michael
Релиз Keine halben Sachen
Keine halben Sachen2013 · Альбом · Peter Michael
Релиз Guitars in Green, Vol. 4
Guitars in Green, Vol. 42012 · Альбом · Peter Michael
Релиз Guitars in Green, Vol. 3
Guitars in Green, Vol. 32009 · Альбом · Peter Michael
Релиз Guitar Ballads and Beds
Guitar Ballads and Beds2009 · Альбом · Euro Groove Department
Релиз Heart Feelings - Touching & Evocative
Heart Feelings - Touching & Evocative2007 · Сингл · Otto Sieben
Релиз Vacation Vibes
Vacation Vibes2006 · Альбом · Geoff Bastow
Релиз Nature Studies, Vol. 15: Pastoral Green
Nature Studies, Vol. 15: Pastoral Green2006 · Сингл · Sonoton Film Orchestra
Релиз Acoustic Pop Alternatives
Acoustic Pop Alternatives2006 · Альбом · Steve Mushrush
Релиз Eclectic Small Groups
Eclectic Small Groups2006 · Альбом · Mark Governor
Релиз Nature Studies, Vol. 10: Scenic Idylls
Nature Studies, Vol. 10: Scenic Idylls2000 · Альбом · Wolfgang H. Netzer
Релиз Nature Studies, Vol. 7: Gentle Guitars
Nature Studies, Vol. 7: Gentle Guitars1998 · Альбом · Peter Michael
Релиз More Guitars in Green
More Guitars in Green1995 · Альбом · Giuseppe Solera

Похожие артисты

Peter Michael
Артист

Peter Michael

Orinoco Haven
Артист

Orinoco Haven

Andy Mckee
Артист

Andy Mckee

Eddie van der Meer
Артист

Eddie van der Meer

Kobor Gales
Артист

Kobor Gales

Steve Petrunak
Артист

Steve Petrunak

Toni Cotoli
Артист

Toni Cotoli

Daniel Ek
Артист

Daniel Ek

Acoustic Guitar
Артист

Acoustic Guitar

We Are All Fossils
Артист

We Are All Fossils

Emil Ernebro
Артист

Emil Ernebro

Alex Grem
Артист

Alex Grem

Trace Bundy
Артист

Trace Bundy