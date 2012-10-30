О нас

Peter Jay Jordan

Peter Jay Jordan

,

Hermann Langschwert

Альбом  ·  2012

Positive Pop/Rock, Vol. 1

#Поп-рок
Peter Jay Jordan

Артист

Peter Jay Jordan

Релиз Positive Pop/Rock, Vol. 1

#

Название

Альбом

1

Трек Driving Forces

Driving Forces

Hermann Langschwert

,

Peter Jay Jordan

Positive Pop/Rock, Vol. 1

3:36

2

Трек Guitar House

Guitar House

Hermann Langschwert

,

Peter Jay Jordan

Positive Pop/Rock, Vol. 1

3:19

3

Трек Falling Snowflakes

Falling Snowflakes

Hermann Langschwert

,

Peter Jay Jordan

Positive Pop/Rock, Vol. 1

3:10

4

Трек Sweeping

Sweeping

Hermann Langschwert

,

Peter Jay Jordan

Positive Pop/Rock, Vol. 1

3:46

5

Трек Ready 2 Stay

Ready 2 Stay

Hermann Langschwert

,

Peter Jay Jordan

Positive Pop/Rock, Vol. 1

3:24

6

Трек Uplifting Guitars

Uplifting Guitars

Hermann Langschwert

,

Peter Jay Jordan

Positive Pop/Rock, Vol. 1

2:49

7

Трек Memorable Times

Memorable Times

Hermann Langschwert

,

Peter Jay Jordan

Positive Pop/Rock, Vol. 1

3:33

8

Трек Up in the Air

Up in the Air

Hermann Langschwert

,

Peter Jay Jordan

Positive Pop/Rock, Vol. 1

3:16

9

Трек Come Together

Come Together

Hermann Langschwert

,

Peter Jay Jordan

Positive Pop/Rock, Vol. 1

3:09

10

Трек Give Me the Beat

Give Me the Beat

Hermann Langschwert

,

Peter Jay Jordan

Positive Pop/Rock, Vol. 1

3:21

11

Трек Night Cruiser

Night Cruiser

Hermann Langschwert

,

Peter Jay Jordan

Positive Pop/Rock, Vol. 1

3:32

Информация о правообладателе: Sonoton Music
