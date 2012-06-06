О нас

Brian Brasher

Brian Brasher

,

Clint Heidorn

,

Mike Sherman

и 

ещё 1

Альбом  ·  2012

Reckless Abandon: Thinking Man's Rock

#Прог-рок
Brian Brasher

Артист

Brian Brasher

Релиз Reckless Abandon: Thinking Man's Rock

#

Название

Альбом

1

Трек Double Tizzle

Double Tizzle

Mike Sherman

,

Brian Brasher

,

Clint Heidorn

Reckless Abandon: Thinking Man's Rock

3:32

2

Трек Day Trader

Day Trader

Mike Sherman

,

Brian Brasher

,

Clint Heidorn

Reckless Abandon: Thinking Man's Rock

3:39

3

Трек Speed Junkies

Speed Junkies

Mike Sherman

,

Brian Brasher

,

Clint Heidorn

Reckless Abandon: Thinking Man's Rock

4:24

4

Трек Burger Bell

Burger Bell

Mike Sherman

,

Brian Brasher

,

Clint Heidorn

Reckless Abandon: Thinking Man's Rock

3:04

5

Трек Dream a Little

Dream a Little

Mike Sherman

,

Brian Brasher

,

Clint Heidorn

,

Enoch Jensen

Reckless Abandon: Thinking Man's Rock

3:37

6

Трек Hotdog

Hotdog

Mike Sherman

,

Brian Brasher

,

Clint Heidorn

Reckless Abandon: Thinking Man's Rock

3:34

7

Трек Bullet Trade

Bullet Trade

Mike Sherman

,

Brian Brasher

,

Clint Heidorn

,

Enoch Jensen

Reckless Abandon: Thinking Man's Rock

3:04

8

Трек Railer Punk

Railer Punk

Mike Sherman

,

Brian Brasher

,

Clint Heidorn

,

Enoch Jensen

Reckless Abandon: Thinking Man's Rock

2:58

9

Трек Lovers and Sinners

Lovers and Sinners

Mike Sherman

,

Brian Brasher

,

Clint Heidorn

Reckless Abandon: Thinking Man's Rock

4:01

10

Трек Gutter Ball

Gutter Ball

Mike Sherman

,

Brian Brasher

,

Clint Heidorn

Reckless Abandon: Thinking Man's Rock

3:30

11

Трек Criminal Sky

Criminal Sky

Mike Sherman

,

Brian Brasher

,

Clint Heidorn

,

Enoch Jensen

Reckless Abandon: Thinking Man's Rock

3:14

12

Трек Ride the Wave

Ride the Wave

Mike Sherman

,

Brian Brasher

,

Clint Heidorn

Reckless Abandon: Thinking Man's Rock

4:18

Информация о правообладателе: Sonoton Music
