Marius Beets

Marius Beets

,

Animalunga

,

Otto Sieben

и 

ещё 6

Альбом  ·  2012

A Touch of Jazz

#Джаз

1 лайк

Marius Beets

Артист

Marius Beets

Релиз A Touch of Jazz

#

Название

Альбом

1

Трек Walking Bassline

Walking Bassline

Otto Sieben

,

Marius Beets

A Touch of Jazz

2:35

2

Трек Emma's Place

Emma's Place

Max Carletti

A Touch of Jazz

3:50

3

Трек Blue Motion

Blue Motion

Michael Hornstein

A Touch of Jazz

3:57

4

Трек Swinging Piano Bar

Swinging Piano Bar

Otto Sieben

,

Marius Beets

A Touch of Jazz

2:16

5

Трек Vampire Teeth

Vampire Teeth

Carmen Lundy

,

Bill O'Connell

A Touch of Jazz

0:32

6

Трек Prisma

Prisma

Jeff Newmann

A Touch of Jazz

3:15

7

Трек Mysterious Lady

Mysterious Lady

Michael Hornstein

A Touch of Jazz

3:02

8

Трек Cello's Bellows

Cello's Bellows

Carmen Lundy

,

Bill O'Connell

A Touch of Jazz

0:46

9

Трек Road Movie

Road Movie

Jeff Newmann

A Touch of Jazz

3:45

10

Трек Walking with My Saxophone

Walking with My Saxophone

Clemens Neufeld

A Touch of Jazz

2:38

11

Трек Waltzing Vibes

Waltzing Vibes

Jeff Newmann

A Touch of Jazz

3:14

12

Трек Bluestier

Bluestier

Carmen Lundy

,

Bill O'Connell

A Touch of Jazz

0:34

13

Трек From My World

From My World

Animalunga

A Touch of Jazz

3:55

14

Трек Lullaby of Jazzland

Lullaby of Jazzland

Jeff Newmann

A Touch of Jazz

2:32

15

Трек Swinging the Blues

Swinging the Blues

Otto Sieben

,

Marius Beets

A Touch of Jazz

2:16

16

Трек Swing and Sway

Swing and Sway

Jeff Newmann

A Touch of Jazz

4:25

Информация о правообладателе: Sonoton Music
