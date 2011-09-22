О нас

Michael Radovsky

Michael Radovsky

,

Tim Lorsch

,

Paul Lenart

Альбом  ·  2011

Quirky Blues

#Блюз
Michael Radovsky

Артист

Michael Radovsky

Релиз Quirky Blues

#

Название

Альбом

1

Трек Apollo Stomp

Apollo Stomp

Paul Lenart

,

Michael Radovsky

,

Tim Lorsch

Quirky Blues

2:25

2

Трек Bessie's Jump

Bessie's Jump

Paul Lenart

,

Michael Radovsky

,

Tim Lorsch

Quirky Blues

2:30

3

Трек Blue Strut

Blue Strut

Paul Lenart

,

Michael Radovsky

,

Tim Lorsch

Quirky Blues

2:51

4

Трек Blues for Kayla

Blues for Kayla

Paul Lenart

,

Michael Radovsky

,

Tim Lorsch

Quirky Blues

3:00

5

Трек Good Time Blues

Good Time Blues

Paul Lenart

,

Michael Radovsky

,

Tim Lorsch

Quirky Blues

2:42

6

Трек Good to Be with You

Good to Be with You

Paul Lenart

,

Michael Radovsky

,

Tim Lorsch

Quirky Blues

2:43

7

Трек Isolation Blues

Isolation Blues

Paul Lenart

,

Michael Radovsky

,

Tim Lorsch

Quirky Blues

3:31

8

Трек Itchy Twitchy Blues

Itchy Twitchy Blues

Paul Lenart

,

Michael Radovsky

,

Tim Lorsch

Quirky Blues

2:13

9

Трек Roll Me

Roll Me

Paul Lenart

,

Michael Radovsky

,

Tim Lorsch

Quirky Blues

2:23

10

Трек Rollin' Blue

Rollin' Blue

Paul Lenart

,

Michael Radovsky

,

Tim Lorsch

Quirky Blues

3:23

11

Трек Stumblin' Blues

Stumblin' Blues

Paul Lenart

,

Michael Radovsky

,

Tim Lorsch

Quirky Blues

2:24

12

Трек Swingtime

Swingtime

Paul Lenart

,

Michael Radovsky

,

Tim Lorsch

Quirky Blues

2:15

13

Трек Tequila Blues

Tequila Blues

Paul Lenart

,

Michael Radovsky

,

Tim Lorsch

Quirky Blues

2:33

Информация о правообладателе: Sonoton Music
