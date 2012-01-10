О нас

Lance Wolf

Lance Wolf

,

Loopmasters

,

Mac Prindy

и 

ещё 5

Альбом  ·  2012

Sonic City, Vol. 2

#Электроника
Lance Wolf

Артист

Lance Wolf

Релиз Sonic City, Vol. 2

#

Название

Альбом

1

Трек Manchester Streets

Manchester Streets

Lance Wolf

Sonic City, Vol. 2

2:02

2

Трек Freaks

Freaks

Alan Fillip

,

Mac Prindy

Sonic City, Vol. 2

2:54

3

Трек Fat and Heavy

Fat and Heavy

Lance Wolf

Sonic City, Vol. 2

2:56

4

Трек Distorted Reality

Distorted Reality

Lance Wolf

Sonic City, Vol. 2

2:41

5

Трек Garage Special

Garage Special

Alan Fillip

,

Mac Prindy

Sonic City, Vol. 2

2:38

6

Трек Devil's Soup

Devil's Soup

Lance Wolf

Sonic City, Vol. 2

2:30

7

Трек Space Odyssey

Space Odyssey

Lance Wolf

Sonic City, Vol. 2

2:36

8

Трек Sonic Metro

Sonic Metro

Lance Wolf

Sonic City, Vol. 2

3:20

9

Трек Start the Street Parade

Start the Street Parade

Alexius Tschallener

Sonic City, Vol. 2

4:50

10

Трек Picking up the Pieces

Picking up the Pieces

Franz Kramer

Sonic City, Vol. 2

3:24

11

Трек Ghost Flight

Ghost Flight

Lance Wolf

Sonic City, Vol. 2

3:00

12

Трек Double Life

Double Life

Andy Lee

,

Loopmasters

Sonic City, Vol. 2

3:01

13

Трек Urban Ragga

Urban Ragga

Lance Wolf

Sonic City, Vol. 2

2:37

14

Трек To the Top

To the Top

Tim Whitelaw

Sonic City, Vol. 2

2:48

15

Трек Reverse

Reverse

Lance Wolf

Sonic City, Vol. 2

2:27

16

Трек Hard Labor

Hard Labor

Lance Wolf

Sonic City, Vol. 2

2:57

17

Трек Genius

Genius

Lance Wolf

Sonic City, Vol. 2

3:51

18

Трек Deep Ocean Pulse

Deep Ocean Pulse

Lance Wolf

Sonic City, Vol. 2

2:30

19

Трек Burning Man

Burning Man

Lance Wolf

Sonic City, Vol. 2

2:43

Информация о правообладателе: Sonoton Music
