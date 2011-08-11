О нас

Adam Saunders

Adam Saunders

,

Mark Cousins

,

Andrew McNeill

Альбом  ·  2011

Complete Piano

#Джаз
Adam Saunders

Артист

Adam Saunders

Релиз Complete Piano

#

Название

Альбом

1

Трек Simple Hopes

Simple Hopes

Adam Saunders

,

Mark Cousins

Complete Piano

2:12

2

Трек Frozen Beauty

Frozen Beauty

Adam Saunders

,

Mark Cousins

Complete Piano

2:15

3

Трек Hero's Return

Hero's Return

Adam Saunders

,

Mark Cousins

Complete Piano

2:37

4

Трек Dinner for Two

Dinner for Two

Adam Saunders

,

Mark Cousins

Complete Piano

2:00

5

Трек Freedom for All

Freedom for All

Adam Saunders

,

Mark Cousins

Complete Piano

2:55

6

Трек First Light

First Light

Adam Saunders

,

Mark Cousins

Complete Piano

1:33

7

Трек Moment of Calm

Moment of Calm

Adam Saunders

,

Mark Cousins

Complete Piano

2:01

8

Трек Cockney Knees-Up

Cockney Knees-Up

Adam Saunders

,

Mark Cousins

Complete Piano

1:38

9

Трек Ballerina's Waltz

Ballerina's Waltz

Adam Saunders

,

Mark Cousins

Complete Piano

2:06

10

Трек Mechanique

Mechanique

Adam Saunders

,

Mark Cousins

Complete Piano

1:50

11

Трек Cocktails After Hours

Cocktails After Hours

Adam Saunders

,

Mark Cousins

Complete Piano

2:45

12

Трек Tango Time

Tango Time

Adam Saunders

,

Mark Cousins

Complete Piano

1:29

13

Трек Cocktail Hour

Cocktail Hour

Adam Saunders

,

Mark Cousins

Complete Piano

2:32

14

Трек Urban Cityscape

Urban Cityscape

Adam Saunders

,

Mark Cousins

Complete Piano

1:12

15

Трек Silent Movie Chase

Silent Movie Chase

Adam Saunders

,

Mark Cousins

Complete Piano

2:03

16

Трек Evening Shadows

Evening Shadows

Adam Saunders

,

Mark Cousins

Complete Piano

2:41

17

Трек System Glitch

System Glitch

Adam Saunders

,

Mark Cousins

Complete Piano

2:13

18

Трек Tuxedo Time

Tuxedo Time

Adam Saunders

,

Mark Cousins

Complete Piano

2:14

19

Трек Autumn Serenade

Autumn Serenade

Adam Saunders

,

Mark Cousins

Complete Piano

2:46

20

Трек Ragtime Romeos

Ragtime Romeos

Adam Saunders

,

Mark Cousins

Complete Piano

1:21

21

Трек Hope for the Future

Hope for the Future

Adam Saunders

,

Mark Cousins

Complete Piano

2:14

22

Трек Regency Portrait

Regency Portrait

Adam Saunders

,

Mark Cousins

Complete Piano

1:23

23

Трек Clockwork Clown

Clockwork Clown

Adam Saunders

,

Mark Cousins

Complete Piano

1:38

24

Трек Forgotten Soul

Forgotten Soul

Adam Saunders

,

Mark Cousins

Complete Piano

1:46

25

Трек Watercolors

Watercolors

Andrew McNeill

Complete Piano

1:11

26

Трек Forgotten Garden

Forgotten Garden

Andrew McNeill

Complete Piano

1:16

27

Трек Sepia Reflections

Sepia Reflections

Andrew McNeill

Complete Piano

1:21

Информация о правообладателе: Sonoton Music
