О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Wolfgang Killian

Wolfgang Killian

,

Hermann Langschwert

Альбом  ·  2010

1960S / 70S Life and Lifestyle

#Фанк, cоул
Wolfgang Killian

Артист

Wolfgang Killian

Релиз 1960S / 70S Life and Lifestyle

#

Название

Альбом

1

Трек Criminal Suspense

Criminal Suspense

Hermann Langschwert

,

Wolfgang Killian

1960S / 70S Life and Lifestyle

3:00

2

Трек Surfers Delight

Surfers Delight

Hermann Langschwert

,

Wolfgang Killian

1960S / 70S Life and Lifestyle

3:11

3

Трек Smooth Lounge

Smooth Lounge

Hermann Langschwert

,

Wolfgang Killian

1960S / 70S Life and Lifestyle

3:20

4

Трек Breathless Action

Breathless Action

Hermann Langschwert

,

Wolfgang Killian

1960S / 70S Life and Lifestyle

3:11

5

Трек Crime and Glamour

Crime and Glamour

Hermann Langschwert

,

Wolfgang Killian

1960S / 70S Life and Lifestyle

2:52

6

Трек Mystery Chase

Mystery Chase

Hermann Langschwert

,

Wolfgang Killian

1960S / 70S Life and Lifestyle

2:34

7

Трек Diamond Angel

Diamond Angel

Hermann Langschwert

,

Wolfgang Killian

1960S / 70S Life and Lifestyle

3:18

8

Трек Frisco Cops

Frisco Cops

Hermann Langschwert

,

Wolfgang Killian

1960S / 70S Life and Lifestyle

2:55

9

Трек Club Swing

Club Swing

Hermann Langschwert

,

Wolfgang Killian

1960S / 70S Life and Lifestyle

2:57

10

Трек The Partykiller

The Partykiller

Hermann Langschwert

,

Wolfgang Killian

1960S / 70S Life and Lifestyle

2:43

11

Трек Cool Cops

Cool Cops

Hermann Langschwert

,

Wolfgang Killian

1960S / 70S Life and Lifestyle

3:09

12

Трек Pleasant Trip

Pleasant Trip

Hermann Langschwert

,

Wolfgang Killian

1960S / 70S Life and Lifestyle

3:03

13

Трек Westcoast Funk

Westcoast Funk

Hermann Langschwert

,

Wolfgang Killian

1960S / 70S Life and Lifestyle

3:05

14

Трек Funky Soul

Funky Soul

Hermann Langschwert

,

Wolfgang Killian

1960S / 70S Life and Lifestyle

2:53

15

Трек Agent's Special

Agent's Special

Hermann Langschwert

,

Wolfgang Killian

1960S / 70S Life and Lifestyle

3:04

16

Трек Cadillac Ride

Cadillac Ride

Hermann Langschwert

,

Wolfgang Killian

1960S / 70S Life and Lifestyle

2:41

Информация о правообладателе: Sonoton Music
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Electro Swing & Other Things
Electro Swing & Other Things2017 · Альбом · Gregg A. Allen
Релиз 1960S / 70S Life and Lifestyle
1960S / 70S Life and Lifestyle2010 · Альбом · Wolfgang Killian
Релиз Rock & Pop Mix and Remix
Rock & Pop Mix and Remix2007 · Альбом · Wolfgang Killian
Релиз Rhythmix
Rhythmix2004 · Альбом · Jewell Kennedy
Релиз New Rock
New Rock2002 · Альбом · Hermann Langschwert
Релиз The Feelgood Factory
The Feelgood Factory2000 · Альбом · Peter Bento
Релиз Dramatic Drones & Pulses
Dramatic Drones & Pulses2000 · Альбом · John Fiddy
Релиз Rockbusters
Rockbusters1998 · Альбом · Wolfgang Killian

Похожие артисты

Wolfgang Killian
Артист

Wolfgang Killian

I am waiting for you last summer
Артист

I am waiting for you last summer

Sunset Neon
Артист

Sunset Neon

Distortion Flames
Артист

Distortion Flames

Brant Bjork
Артист

Brant Bjork

The Glass Pyramids
Артист

The Glass Pyramids

A. Romanov
Артист

A. Romanov

REO
Артист

REO

Ships Fly Up
Артист

Ships Fly Up

Major Parkinson
Артист

Major Parkinson

Planet Hunter
Артист

Planet Hunter

Alexander Volostnikov
Артист

Alexander Volostnikov

Pat Mastelotto
Артист

Pat Mastelotto