Carmen Lundy

Carmen Lundy

,

Ralf Gscheidle

Альбом  ·  2010

Lullaby of Dreamland

#Разное
Carmen Lundy

Артист

Carmen Lundy

Релиз Lullaby of Dreamland

#

Название

Альбом

1

Трек It Will Be All Right

It Will Be All Right

Carmen Lundy

Lullaby of Dreamland

1:25

2

Трек Hush Little Baby

Hush Little Baby

Carmen Lundy

Lullaby of Dreamland

2:22

3

Трек Rock-A-Bye Baby

Rock-A-Bye Baby

Carmen Lundy

Lullaby of Dreamland

1:59

4

Трек Brahms' Lullaby

Brahms' Lullaby

Carmen Lundy

Lullaby of Dreamland

1:56

5

Трек Brother John

Brother John

Carmen Lundy

Lullaby of Dreamland

1:18

6

Трек Schubert's Lullaby

Schubert's Lullaby

Ralf Gscheidle

Lullaby of Dreamland

2:06

7

Трек Sleep Well

Sleep Well

Ralf Gscheidle

Lullaby of Dreamland

2:38

8

Трек Silent Moon

Silent Moon

Ralf Gscheidle

Lullaby of Dreamland

2:08

9

Трек Do You See the Stars?

Do You See the Stars?

Ralf Gscheidle

Lullaby of Dreamland

2:37

10

Трек Happy Slumber

Happy Slumber

Ralf Gscheidle

Lullaby of Dreamland

2:04

11

Трек Lullaby of Dreamland

Lullaby of Dreamland

Ralf Gscheidle

Lullaby of Dreamland

2:03

12

Трек My Little Darling

My Little Darling

Ralf Gscheidle

Lullaby of Dreamland

2:37

13

Трек Calm and Still

Calm and Still

Ralf Gscheidle

Lullaby of Dreamland

1:48

14

Трек Count the Stars

Count the Stars

Ralf Gscheidle

Lullaby of Dreamland

2:10

15

Трек Sleep Little Princeling

Sleep Little Princeling

Ralf Gscheidle

Lullaby of Dreamland

2:58

Информация о правообладателе: Sonoton Music
