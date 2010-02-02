О нас

Edgard Jaude

Edgard Jaude

Альбом  ·  2010

Action Cues

#Метал
Edgard Jaude

Артист

Edgard Jaude

Релиз Action Cues

#

Название

Альбом

1

Трек Feed the Facts

Feed the Facts

Edgard Jaude

Action Cues

2:31

2

Трек Grudge

Grudge

Edgard Jaude

Action Cues

2:53

3

Трек Linked Mind

Linked Mind

Edgard Jaude

Action Cues

2:40

4

Трек My Name Is

My Name Is

Edgard Jaude

Action Cues

1:59

5

Трек Rocking in Slow Motion

Rocking in Slow Motion

Edgard Jaude

Action Cues

3:42

6

Трек Justification

Justification

Edgard Jaude

Action Cues

2:47

7

Трек Killa Reaction Files

Killa Reaction Files

Edgard Jaude

Action Cues

2:36

8

Трек Take No Prisoners

Take No Prisoners

Edgard Jaude

Action Cues

3:20

9

Трек Heart a Phobia

Heart a Phobia

Edgard Jaude

Action Cues

1:19

10

Трек Eastern Cure

Eastern Cure

Edgard Jaude

Action Cues

5:44

11

Трек Q and A

Q and A

Edgard Jaude

Action Cues

2:57

12

Трек Mysterious Unknown

Mysterious Unknown

Edgard Jaude

Action Cues

2:22

13

Трек Bed of Dreams

Bed of Dreams

Edgard Jaude

Action Cues

2:39

14

Трек Shadow Life

Shadow Life

Edgard Jaude

Action Cues

2:36

15

Трек Electro Luv

Electro Luv

Edgard Jaude

Action Cues

3:26

16

Трек Ever Dark

Ever Dark

Edgard Jaude

Action Cues

2:36

17

Трек Red Roses

Red Roses

Edgard Jaude

Action Cues

2:00

18

Трек Breakaway

Breakaway

Edgard Jaude

Action Cues

3:22

19

Трек Valeur

Valeur

Edgard Jaude

Action Cues

3:26

20

Трек Body Yaz

Body Yaz

Edgard Jaude

Action Cues

3:15

21

Трек Hands of Steel

Hands of Steel

Edgard Jaude

Action Cues

2:05

22

Трек Axiom Cue

Axiom Cue

Edgard Jaude

Action Cues

2:05

23

Трек Rocky Yo

Rocky Yo

Edgard Jaude

Action Cues

1:44

Информация о правообладателе: Sonoton Music
Другие альбомы исполнителя

Релиз Epic Struggle
Epic Struggle2022 · Альбом · Edgard Jaude
Релиз Investigation & Drama 2
Investigation & Drama 22021 · Альбом · Edgard Jaude
Релиз Dark Urban Scenes
Dark Urban Scenes2021 · Альбом · Udi Harpaz
Релиз Investigation & Drama
Investigation & Drama2021 · Альбом · Edgard Jaude
Релиз Dramatic Tension 7
Dramatic Tension 72021 · Альбом · Edgard Jaude
Релиз Intense 2
Intense 22020 · Альбом · Edgard Jaude
Релиз Dramatic Tension 6
Dramatic Tension 62020 · Альбом · Edgard Jaude
Релиз Contemporary Crime and Mystery
Contemporary Crime and Mystery2020 · Альбом · Leib Sandler
Релиз Dramatic Tension 5
Dramatic Tension 52020 · Альбом · Max Concors
Релиз Intense
Intense2020 · Альбом · Jacques Brautbar
Релиз New Generation Lifestyle
New Generation Lifestyle2020 · Альбом · Udi Harpaz
Релиз Tension Drones
Tension Drones2020 · Альбом · Max Concors
Релиз Electro - Fun & Funk
Electro - Fun & Funk2020 · Альбом · Edgard Jaude
Релиз Dramatic Tension 4
Dramatic Tension 42020 · Альбом · Edgard Jaude

