©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023.

Kronos Quartet

,

Wilanow String Quartet

,

Sturcz String Quartet

Сингл  ·  2007

Miniatures for String Quartet

#Классическая

1 лайк

Kronos Quartet

Артист

Kronos Quartet

Релиз Miniatures for String Quartet

#

Название

Альбом

1

Трек Compassionate

Compassionate

Sturcz String Quartet

Miniatures for String Quartet

2:25

2

Трек Quick Escape

Quick Escape

Sturcz String Quartet

Miniatures for String Quartet

3:01

3

Трек Truly Devoted

Truly Devoted

Sturcz String Quartet

Miniatures for String Quartet

3:31

4

Трек All Around

All Around

Sturcz String Quartet

Miniatures for String Quartet

1:36

5

Трек Tranquillo

Tranquillo

Wilanow String Quartet

Miniatures for String Quartet

4:14

6

Трек Your Devotion

Your Devotion

Sturcz String Quartet

Miniatures for String Quartet

5:22

7

Трек Sorely Afflicted

Sorely Afflicted

Sturcz String Quartet

Miniatures for String Quartet

3:14

8

Трек Prestissimo

Prestissimo

Wilanow String Quartet

Miniatures for String Quartet

2:52

9

Трек Love Each Other

Love Each Other

Sturcz String Quartet

Miniatures for String Quartet

3:22

10

Трек The Main Stream

The Main Stream

Sturcz String Quartet

Miniatures for String Quartet

1:34

11

Трек Emotional Release

Emotional Release

Sturcz String Quartet

Miniatures for String Quartet

1:32

12

Трек Brain Mapping

Brain Mapping

Sturcz String Quartet

Miniatures for String Quartet

1:48

13

Трек Misterioso

Misterioso

Wilanow String Quartet

Miniatures for String Quartet

2:59

14

Трек Vivo

Vivo

Wilanow String Quartet

Miniatures for String Quartet

5:47

15

Трек Agitato

Agitato

Wilanow String Quartet

Miniatures for String Quartet

5:05

16

Трек Calmo

Calmo

Wilanow String Quartet

Miniatures for String Quartet

7:06

17

Трек Con Vigore

Con Vigore

Wilanow String Quartet

Miniatures for String Quartet

4:26

18

Трек Affectionate

Affectionate

Sturcz String Quartet

Miniatures for String Quartet

2:31

19

Трек Human Failure

Human Failure

Sturcz String Quartet

Miniatures for String Quartet

2:11

20

Трек Molto Sostenuto E Espressivo

Molto Sostenuto E Espressivo

Kronos Quartet

Miniatures for String Quartet

3:08

21

Трек Adagio Molto Con Espressione

Adagio Molto Con Espressione

Kronos Quartet

Miniatures for String Quartet

4:37

22

Трек Allegretto Scherzando

Allegretto Scherzando

Kronos Quartet

Miniatures for String Quartet

3:24

23

Трек Spring Burlesque

Spring Burlesque

Sturcz String Quartet

Miniatures for String Quartet

1:43

24

Трек Sweet First Love

Sweet First Love

Sturcz String Quartet

Miniatures for String Quartet

2:02

25

Трек Temptation

Temptation

Sturcz String Quartet

Miniatures for String Quartet

2:56

26

Трек Dear Child

Dear Child

Sturcz String Quartet

Miniatures for String Quartet

1:34

27

Трек Loving Care

Loving Care

Sturcz String Quartet

Miniatures for String Quartet

2:43

28

Трек Secrets of the Heart

Secrets of the Heart

Sturcz String Quartet

Miniatures for String Quartet

2:54

29

Трек Deeply Moved

Deeply Moved

Sturcz String Quartet

Miniatures for String Quartet

2:24

30

Трек Classical Sources

Classical Sources

Sturcz String Quartet

Miniatures for String Quartet

2:00

31

Трек Vitalizer

Vitalizer

Sturcz String Quartet

Miniatures for String Quartet

1:58

32

Трек Active Life

Active Life

Sturcz String Quartet

Miniatures for String Quartet

1:41

33

Трек Pulse of Life

Pulse of Life

Sturcz String Quartet

Miniatures for String Quartet

2:00

34

Трек Home in the Green

Home in the Green

Sturcz String Quartet

Miniatures for String Quartet

2:39

35

Трек Sharing Joy

Sharing Joy

Sturcz String Quartet

Miniatures for String Quartet

1:43

36

Трек Your Decision

Your Decision

Sturcz String Quartet

Miniatures for String Quartet

1:49

37

Трек Highly Motivated

Highly Motivated

Sturcz String Quartet

Miniatures for String Quartet

2:06

38

Трек Dancing Sunbeams

Dancing Sunbeams

Sturcz String Quartet

Miniatures for String Quartet

2:27

39

Трек Bouncing

Bouncing

Sturcz String Quartet

Miniatures for String Quartet

2:48

40

Трек Lively Activity

Lively Activity

Sturcz String Quartet

Miniatures for String Quartet

4:28

Информация о правообладателе: Sonoton Music
Волна по релизу

