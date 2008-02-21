О нас

Robert Bruce

Robert Bruce

Сингл  ·  2008

Classical Idiom

#Классическая
Robert Bruce

Артист

Robert Bruce

Релиз Classical Idiom

#

Название

Альбом

1

Трек Lover's Canon

Lover's Canon

Robert Bruce

Classical Idiom

8:47

2

Трек Garden Party

Garden Party

Robert Bruce

Classical Idiom

2:40

3

Трек The Cat and the Canary

The Cat and the Canary

Robert Bruce

Classical Idiom

2:00

4

Трек Mediterranean Cruise

Mediterranean Cruise

Robert Bruce

Classical Idiom

4:23

5

Трек Songbird's Lament

Songbird's Lament

Robert Bruce

Classical Idiom

2:54

6

Трек By the Brook

By the Brook

Robert Bruce

Classical Idiom

1:17

7

Трек Summer Breezes

Summer Breezes

Robert Bruce

Classical Idiom

3:02

8

Трек Pipe Dreams

Pipe Dreams

Robert Bruce

Classical Idiom

7:06

9

Трек Struggle

Struggle

Robert Bruce

Classical Idiom

5:33

10

Трек Toy Box

Toy Box

Robert Bruce

Classical Idiom

2:46

11

Трек Wind-Up Toy

Wind-Up Toy

Robert Bruce

Classical Idiom

2:19

12

Трек Across the Milky Way

Across the Milky Way

Robert Bruce

Classical Idiom

1:42

13

Трек Blazing Star

Blazing Star

Robert Bruce

Classical Idiom

1:19

14

Трек Desert Winds

Desert Winds

Robert Bruce

Classical Idiom

1:01

15

Трек Speak Up

Speak Up

Robert Bruce

Classical Idiom

1:29

16

Трек A Sailor's Wish

A Sailor's Wish

Robert Bruce

Classical Idiom

1:20

17

Трек Court Jester

Court Jester

Robert Bruce

Classical Idiom

1:33

18

Трек Lords and Ladies

Lords and Ladies

Robert Bruce

Classical Idiom

1:40

19

Трек Swing on the Old Oak Tree

Swing on the Old Oak Tree

Robert Bruce

Classical Idiom

2:04

20

Трек Strolling by the Stream

Strolling by the Stream

Robert Bruce

Classical Idiom

1:23

21

Трек Bleeding Heart

Bleeding Heart

Robert Bruce

Classical Idiom

1:25

Информация о правообладателе: Sonoton Music
