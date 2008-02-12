О нас

Njc

Njc

,

Barbara Goddard

,

Solid State

и 

ещё 6

Альбом  ·  2008

Urban Night and Day

#Джаз
Njc

Артист

Njc

Релиз Urban Night and Day

#

Название

Альбом

1

Трек Oh Come On

Oh Come On

Barbara Goddard

Urban Night and Day

2:46

2

Трек Take Me Back

Take Me Back

Timothy Carroll

Urban Night and Day

2:34

3

Трек In the Rain

In the Rain

Errol Francis

,

Solid State

Urban Night and Day

3:02

4

Трек Planet Funk

Planet Funk

Barbara Goddard

Urban Night and Day

2:35

5

Трек 1 and 2

1 and 2

Barbara Goddard

Urban Night and Day

2:26

6

Трек Salsa Dip

Salsa Dip

Barbara Goddard

Urban Night and Day

2:51

7

Трек Retro Riff

Retro Riff

Innerheart

,

Njc

Urban Night and Day

3:09

8

Трек Funky Groover

Funky Groover

Innerheart

,

Njc

Urban Night and Day

2:59

9

Трек Earth Wind and Funk

Earth Wind and Funk

Innerheart

,

Njc

Urban Night and Day

3:18

10

Трек Flipsey Flop

Flipsey Flop

Vivian Thompson

Urban Night and Day

3:05

11

Трек Yatzig

Yatzig

Mission Control

Urban Night and Day

2:52

12

Трек Another Week

Another Week

Vivian Thompson

,

Adam Wilson

Urban Night and Day

3:04

13

Трек Shadows

Shadows

Mission Control

Urban Night and Day

3:03

Информация о правообладателе: Sonoton Music
Волна по релизу

