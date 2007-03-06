О нас

Augustyn Bloch

Augustyn Bloch

,

Krzysztof Meyer

,

Thomas Seelig

и 

ещё 3

Сингл  ·  2007

Avant-Garde Music of the 20th Century

#Классическая
Augustyn Bloch

Артист

Augustyn Bloch

Релиз Avant-Garde Music of the 20th Century

#

Название

Альбом

1

Трек Adagio

Adagio

Krzysztof Meyer

Avant-Garde Music of the 20th Century

18:50

2

Трек Oratorium

Oratorium

Augustyn Bloch

Avant-Garde Music of the 20th Century

4:59

3

Трек 14 Minor for 14 Flutes

14 Minor for 14 Flutes

Thomas Seelig

Avant-Garde Music of the 20th Century

4:20

4

Трек Molto Lento

Molto Lento

Roman Palester

Avant-Garde Music of the 20th Century

4:32

5

Трек Allegro Moderato

Allegro Moderato

Roman Palester

Avant-Garde Music of the 20th Century

5:25

6

Трек Stone Lion

Stone Lion

Sukhi Kang

Avant-Garde Music of the 20th Century

6:55

7

Трек Layers of Time for 15 String Instruments

Layers of Time for 15 String Instruments

Augustyn Bloch

Avant-Garde Music of the 20th Century

10:16

8

Трек Scherzando

Scherzando

Brian Fennelly

Avant-Garde Music of the 20th Century

1:30

9

Трек Arietta

Arietta

Brian Fennelly

Avant-Garde Music of the 20th Century

3:28

10

Трек Quasi Una Cadenza

Quasi Una Cadenza

Brian Fennelly

Avant-Garde Music of the 20th Century

4:58

11

Трек Piano Prelude No., Pt. 1

Piano Prelude No., Pt. 1

Krzysztof Meyer

Avant-Garde Music of the 20th Century

2:14

12

Трек Piano Prelude No., Pt. 5

Piano Prelude No., Pt. 5

Krzysztof Meyer

Avant-Garde Music of the 20th Century

1:50

13

Трек Piano Prelude No., Pt. 7

Piano Prelude No., Pt. 7

Krzysztof Meyer

Avant-Garde Music of the 20th Century

3:24

14

Трек Piano Prelude No. 10

Piano Prelude No. 10

Krzysztof Meyer

Avant-Garde Music of the 20th Century

3:24

15

Трек Piano Prelude No. 12

Piano Prelude No. 12

Krzysztof Meyer

Avant-Garde Music of the 20th Century

3:19

16

Трек Piano Prelude No. 13

Piano Prelude No. 13

Krzysztof Meyer

Avant-Garde Music of the 20th Century

2:00

17

Трек Piano Prelude No. 16

Piano Prelude No. 16

Krzysztof Meyer

Avant-Garde Music of the 20th Century

3:11

18

Трек Piano Prelude No. 21

Piano Prelude No. 21

Krzysztof Meyer

Avant-Garde Music of the 20th Century

2:57

Информация о правообладателе: Sonoton Music
Релиз Avant-Garde Music of the 20th Century
Avant-Garde Music of the 20th Century2007 · Сингл · Augustyn Bloch
Релиз Cinematic Drama - Augustyn Bloch
Cinematic Drama - Augustyn Bloch2004 · Сингл · Gdansk Philharmonic Orchestra
Релиз Augustyn Bloch - Empor / Bleibe Bei Uns, Herr / Musica Per Tredici Ottoni / Anenaiki / Carmen Biblicum
Augustyn Bloch - Empor / Bleibe Bei Uns, Herr / Musica Per Tredici Ottoni / Anenaiki / Carmen Biblicum1997 · Сингл · Kölner Solisten
Релиз Chamber Music - Augustyn Bloch
Chamber Music - Augustyn Bloch1994 · Сингл · Marianne Boettcher
Релиз Bloch Plays Bloch
Bloch Plays Bloch1987 · Сингл · Augustyn Bloch
Релиз Augustyn Bloch - Oratorium / Suplicazioni
Augustyn Bloch - Oratorium / Suplicazioni1986 · Сингл · Peter Schwarz
Релиз Augustyn Bloch
Augustyn Bloch1982 · Сингл · Kölner Solisten
Релиз Unusual Sounds, Vol. 1: Reflections
Unusual Sounds, Vol. 1: Reflections1971 · Сингл · Augustyn Bloch

