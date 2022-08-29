О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Jean-Pierre Collot

Jean-Pierre Collot

Сингл  ·  2022

Marche fatale

#Классическая
Jean-Pierre Collot

Артист

Jean-Pierre Collot

Релиз Marche fatale

#

Название

Альбом

1

Трек Marche fatale

Marche fatale

Jean-Pierre Collot

Marche fatale

5:38

2

Трек Sinfonie No. 6 F-Dur, Op. 68, « Pastorale »: Erwachen heiterer Empfindungen bei der Ankunft auf dem Lande

Sinfonie No. 6 F-Dur, Op. 68, « Pastorale »: Erwachen heiterer Empfindungen bei der Ankunft auf dem Lande

Jean-Pierre Collot

Marche fatale

9:53

3

Трек Sinfonie No. 6 F-Dur, Op. 68, « Pastorale »: Szene am Bach

Sinfonie No. 6 F-Dur, Op. 68, « Pastorale »: Szene am Bach

Jean-Pierre Collot

Marche fatale

14:41

4

Трек Sinfonie No. 6 F-Dur, Op. 68, « Pastorale »: Lustiges Beisammensein der Landleute

Sinfonie No. 6 F-Dur, Op. 68, « Pastorale »: Lustiges Beisammensein der Landleute

Jean-Pierre Collot

Marche fatale

3:00

5

Трек Sinfonie No. 6 F-Dur, Op. 68, « Pastorale »: Donner. Sturm

Sinfonie No. 6 F-Dur, Op. 68, « Pastorale »: Donner. Sturm

Jean-Pierre Collot

Marche fatale

3:54

6

Трек Sinfonie No. 6 F-Dur, Op. 68, « Pastorale »: Hirtengesang. Frohe, dankbare Gefühle nach dem Sturm

Sinfonie No. 6 F-Dur, Op. 68, « Pastorale »: Hirtengesang. Frohe, dankbare Gefühle nach dem Sturm

Jean-Pierre Collot

Marche fatale

9:54

7

Трек Serynade

Serynade

Jean-Pierre Collot

Marche fatale

26:37

Информация о правообладателе: Winter & Winter
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Marche fatale
Marche fatale2022 · Сингл · Jean-Pierre Collot
Релиз Schubert & Dufourt: Spectral Visions of Goethe
Schubert & Dufourt: Spectral Visions of Goethe2020 · Сингл · Jean-Pierre Collot
Релиз Barraqué: Espaces Imaginaires (Œuvres pour Piano)
Barraqué: Espaces Imaginaires (Œuvres pour Piano)2019 · Сингл · Jean-Pierre Collot
Релиз Universe
Universe2016 · Сингл · Jean-Pierre Collot
Релиз Hèctor Parra: Chamber Works
Hèctor Parra: Chamber Works2008 · Сингл · Ensemble Recherche

Похожие артисты

Jean-Pierre Collot
Артист

Jean-Pierre Collot

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож