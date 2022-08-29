Информация о правообладателе: Winter & Winter
Сингл · 2022
Marche fatale
2
Sinfonie No. 6 F-Dur, Op. 68, « Pastorale »: Erwachen heiterer Empfindungen bei der Ankunft auf dem Lande
9:53
4
3:00
6
Sinfonie No. 6 F-Dur, Op. 68, « Pastorale »: Hirtengesang. Frohe, dankbare Gefühle nach dem Sturm
9:54
