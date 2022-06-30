О нас

Tahlia Henschke

Tahlia Henschke

Альбом  ·  2022

Perfect Moments in Bossa

#Джаз
Tahlia Henschke

Артист

Tahlia Henschke

Релиз Perfect Moments in Bossa

#

Название

Альбом

1

Трек Mare Mosso

Mare Mosso

Tahlia Henschke

Perfect Moments in Bossa

2:42

2

Трек The Man from Berlin

The Man from Berlin

Tahlia Henschke

Perfect Moments in Bossa

2:40

3

Трек In the Darkness

In the Darkness

Tahlia Henschke

Perfect Moments in Bossa

2:52

4

Трек Eat a Brownie

Eat a Brownie

Tahlia Henschke

Perfect Moments in Bossa

2:40

5

Трек Avoiding Reality

Avoiding Reality

Tahlia Henschke

Perfect Moments in Bossa

2:30

6

Трек Goodbye

Goodbye

Tahlia Henschke

Perfect Moments in Bossa

2:29

7

Трек Giorni Persi

Giorni Persi

Tahlia Henschke

Perfect Moments in Bossa

2:25

8

Трек Best Husband

Best Husband

Tahlia Henschke

Perfect Moments in Bossa

2:31

9

Трек Piazza Jazz Ambience

Piazza Jazz Ambience

Tahlia Henschke

Perfect Moments in Bossa

2:31

10

Трек I’M so Amazing

I’M so Amazing

Tahlia Henschke

Perfect Moments in Bossa

2:31

11

Трек Cocktail D'amore

Cocktail D'amore

Tahlia Henschke

Perfect Moments in Bossa

2:29

12

Трек Platinum Touch

Platinum Touch

Tahlia Henschke

Perfect Moments in Bossa

2:17

Информация о правообладателе: THE BEST CUBAN JAZZ
