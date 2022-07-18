О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Satish Khatana

Satish Khatana

,

Anand Tanwar

Сингл  ·  2022

Idhar Udhar Kyo Phire Bhatakata

Satish Khatana

Артист

Satish Khatana

Релиз Idhar Udhar Kyo Phire Bhatakata

#

Название

Альбом

1

Трек Idhar Udhar Kyo Phire Bhatakata

Idhar Udhar Kyo Phire Bhatakata

Anand Tanwar

,

Satish Khatana

Idhar Udhar Kyo Phire Bhatakata

5:42

Информация о правообладателе: OSM Films Production
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Kholi Ke Sardar Kardo Beda Par
Kholi Ke Sardar Kardo Beda Par2024 · Сингл · Satish Khatana
Релиз Ye Jivan Rulta Jaye
Ye Jivan Rulta Jaye2024 · Сингл · Satish Khatana
Релиз DJ Pe Bhola
DJ Pe Bhola2023 · Сингл · Satish Khatana
Релиз Shahid Kranti Yatra Geet
Shahid Kranti Yatra Geet2023 · Сингл · Gyanender Sardhana
Релиз Naiya Mere Jeevan Ki
Naiya Mere Jeevan Ki2023 · Сингл · Gyanender Sardhana
Релиз Gurjar Surma
Gurjar Surma2023 · Сингл · Liley Khatana
Релиз Gurjar Sher diler
Gurjar Sher diler2023 · Сингл · Udham Khatana
Релиз Aage Badho Gurjar Veero
Aage Badho Gurjar Veero2023 · Сингл · Gyanender Sardhana
Релиз Raja Umrao Makanpur
Raja Umrao Makanpur2023 · Сингл · Arpit Rathi
Релиз Itihaas Gurjaro Ka
Itihaas Gurjaro Ka2023 · Сингл · SHUBHAM MAHI
Релиз Malpura kand
Malpura kand2023 · Сингл · Gyanender Sardhana
Релиз Soch Samajh Ke Gurjar Veeron
Soch Samajh Ke Gurjar Veeron2023 · Сингл · Harender Nagar
Релиз Pratap Rao Gurjar
Pratap Rao Gurjar2023 · Сингл · Satish Khatana
Релиз Khatanao ke Gaon
Khatanao ke Gaon2023 · Сингл · Udham Khatana

Похожие артисты

Satish Khatana
Артист

Satish Khatana

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож