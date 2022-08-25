Информация о правообладателе: CHIFIR UNDERGROUND
#
Название
Альбом
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы исполнителя
wings2025 · Сингл · COLDFILD
SKIVISION FM2025 · Альбом · COLDFILD
Delete Me2025 · Сингл · COLDFILD
#m0n0chr0m3music2024 · Альбом · COLDFILD
СЮРИКЕН2024 · Сингл · COLDFILD
БЕЗ ТЕБЯ2024 · Сингл · ДИСКЕЙН
КАРТЕЛЬ2023 · Сингл · COLDFILD
РУССКИЙ ТРЭП-БИЗНЕС2023 · Альбом · COLDFILD
ОСТАВЬ2023 · Сингл · COLDFILD
СВЕРЛО2023 · Сингл · COLDFILD
ДАЙМЫ2023 · Сингл · COLDFILD
MONSTER TRUCK2023 · Сингл · COLDFILD
VVS ICE CLUB2023 · Сингл · COLDFILD
SHADOW COLD2023 · Альбом · COLDFILD