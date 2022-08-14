О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Emil Sagitov

Emil Sagitov

Сингл  ·  2022

Inverse

#Инструментальная

5 лайков

Emil Sagitov

Артист

Emil Sagitov

Релиз Inverse

#

Название

Альбом

1

Трек Inverse

Inverse

Emil Sagitov

Inverse

3:42

Информация о правообладателе: O2 record label
Волна по релизу
Волна по релизу
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Return
Return2025 · Сингл · Yakuro
Релиз Memories Of...
Memories Of...2024 · Альбом · Emil Sagitov
Релиз Last Time
Last Time2024 · Сингл · Emil Sagitov
Релиз Remorse
Remorse2023 · Сингл · Emil Sagitov
Релиз Crystal Night
Crystal Night2023 · Сингл · Yakuro
Релиз Scalding Ice
Scalding Ice2023 · Сингл · Yakuro
Релиз Inverse [Yakuro Remix]
Inverse [Yakuro Remix]2022 · Сингл · Emil Sagitov
Релиз Inverse
Inverse2022 · Сингл · Emil Sagitov
Релиз Path for the Light
Path for the Light2022 · Сингл · Yakuro
Релиз The Tired
The Tired2022 · Сингл · Emil Sagitov
Релиз Sunset of Two Souls
Sunset of Two Souls2021 · Сингл · Yakuro
Релиз Reunion
Reunion2020 · Альбом · Emil Sagitov
Релиз Portrait
Portrait2016 · Альбом · Emil Sagitov

Похожие альбомы

Релиз Dedicated to Seasonable Project
Dedicated to Seasonable Project2021 · Альбом · Various Artists
Релиз Switch On
Switch On2009 · Альбом · Allmeadow
Релиз Bird's Teardrops (Live)
Bird's Teardrops (Live)2019 · Сингл · Peia
Релиз MMXXII (The Best Compilation)
MMXXII (The Best Compilation)2022 · Альбом · Palaraga
Релиз Forward to the Past
Forward to the Past2023 · Альбом · Yakuro
Релиз MCDX
MCDX2022 · Альбом · Palaraga
Релиз Without Words
Without Words2023 · Альбом · Dj Rostej
Релиз Christmas Lounge, Vol. 6
Christmas Lounge, Vol. 62015 · Сингл · Various Artists
Релиз Планета Глория
Планета Глория2016 · Альбом · Альберт Артемьев
Релиз Portrait
Portrait2016 · Альбом · Emil Sagitov
Релиз Music for Lovers, Vol. 2
Music for Lovers, Vol. 22017 · Альбом · Chris Wonderful
Релиз Made In Paradise
Made In Paradise2018 · Альбом · Various Artists
Релиз A Beautiful Dream
A Beautiful Dream2024 · Сингл · Chris Wonderful
Релиз Echozone presents Mystic Twilight II
Echozone presents Mystic Twilight II2013 · Альбом · Various Artists

Похожие артисты

Emil Sagitov
Артист

Emil Sagitov

Сергей Грищук
Артист

Сергей Грищук

Stive Morgan
Артист

Stive Morgan

Leo Rojas
Артист

Leo Rojas

Yakuro
Артист

Yakuro

Цифей
Артист

Цифей

Евгений Соколовский
Артист

Евгений Соколовский

Shofik
Артист

Shofik

Guy Sweens
Артист

Guy Sweens

Seasonable Project
Артист

Seasonable Project

Wise Hand
Артист

Wise Hand

DJ Lava
Артист

DJ Lava

Mythos
Артист

Mythos