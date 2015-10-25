Информация о правообладателе: ПОСЛЕДСТВИЯ
Альбом · 2015
Дисфория
1 лайк
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы исполнителя
Новелла2025 · Альбом · Deadkid
Метеор2025 · Сингл · Deadkid
Небеса подождут2025 · Сингл · Deadkid
CLOSED2022 · Альбом · Deadkid
УТОПИЯ2022 · Альбом · Deadkid
Мудак в зеркале II2022 · Альбом · Deadkid
ТЫ С4АСТЛИВ2022 · Альбом · Deadkid
96692022 · Альбом · Deadkid
Мудак в зеркале2022 · Альбом · Deadkid
Антигерой2022 · Альбом · Deadkid
АД ПО ДОРОГЕ В АД (Deluxe Version)2022 · Альбом · Deadkid
Как-то не так (prod. by DNA OF JESUS)2021 · Сингл · Deadkid
Мёртвый декабрь2018 · Сингл · Deadkid
Мой первый грех2018 · Сингл · Deadkid