Louren

Louren

Сингл  ·  2022

Нелегальный (prod. by BUGSTER)

#Русский рэп#Рэп

1 лайк

Louren

Артист

Louren

Релиз Нелегальный (prod. by BUGSTER)

#

Название

Альбом

1

Трек Нелегальный (prod. by BUGSTER)

Нелегальный (prod. by BUGSTER)

Louren

Нелегальный (prod. by BUGSTER)

2:21

Информация о правообладателе: F-EX RECORDS
Волна по релизу
Волна по релизу

Волна по релизу


