О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Przhvm

Przhvm

Сингл  ·  2021

Solaris (Remastered)

#Электроника
Przhvm

Артист

Przhvm

Релиз Solaris (Remastered)

#

Название

Альбом

1

Трек Solaris (Remastered)

Solaris (Remastered)

Przhvm

Solaris (Remastered)

8:08

Информация о правообладателе: PHURBA Records
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Siren Song
Siren Song2025 · Сингл · Przhvm
Релиз Talking to the Rain
Talking to the Rain2024 · Сингл · Przhvm
Релиз HK HR
HK HR2024 · Сингл · Przhvm
Релиз Flute In My Head
Flute In My Head2024 · Сингл · Przhvm
Релиз The Beauty of Life
The Beauty of Life2023 · Сингл · Przhvm
Релиз Roots
Roots2023 · Альбом · Przhvm
Релиз Vol. 5: Digital Legacy
Vol. 5: Digital Legacy2022 · Альбом · Przhvm
Релиз Hypnosis
Hypnosis2022 · Сингл · Przhvm
Релиз Waka Waka
Waka Waka2022 · Сингл · Przhvm
Релиз Solaris
Solaris2022 · Сингл · Przhvm
Релиз Dream On
Dream On2022 · Сингл · Przhvm
Релиз Vol. 5: Digital Legacy (Remastered)
Vol. 5: Digital Legacy (Remastered)2021 · Альбом · Przhvm
Релиз Dream On (Remastered)
Dream On (Remastered)2021 · Сингл · Przhvm
Релиз Corroboree (Remastered)
Corroboree (Remastered)2021 · Сингл · Przhvm

Похожие артисты

Przhvm
Артист

Przhvm

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож