Blackthorn

Blackthorn

Альбом  ·  2009

Аранеум

#Русский рок#Рок

Blackthorn

Артист

Blackthorn

Релиз Аранеум

#

Название

Альбом

1

Трек Где под вуалью тонких паутин в бессмертниках стоит твоя гробница

Где под вуалью тонких паутин в бессмертниках стоит твоя гробница

Blackthorn

Аранеум

0:46

2

Трек Одем

Одем

Blackthorn

Аранеум

4:01

3

Трек Некроманс

Некроманс

Blackthorn

Аранеум

3:49

4

Трек Чары безумной луны

Чары безумной луны

Blackthorn

Аранеум

4:07

5

Трек Сатурния

Сатурния

Blackthorn

Аранеум

4:49

6

Трек Терновая зима

Терновая зима

Blackthorn

Аранеум

4:01

7

Трек Таящийся во тьме

Таящийся во тьме

Blackthorn

Аранеум

3:20

8

Трек Аранеум

Аранеум

Blackthorn

Аранеум

5:34

9

Трек Блуждающий огонь

Блуждающий огонь

Blackthorn

Аранеум

3:11

10

Трек И тишь падет на лес как саван белоснежный

И тишь падет на лес как саван белоснежный

Blackthorn

Аранеум

1:08

Информация о правообладателе: Blackthorn
