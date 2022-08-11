Альбом · 2022
A Life of Trendsetta
503 Flow2023 · Сингл · Trendsetta
Twerk It2023 · Сингл · Show Banga
Sneaky Link2023 · Сингл · Trendsetta
With That2023 · Сингл · Trendsetta
Til the End2023 · Альбом · Trendsetta
Story Time2023 · Альбом · Trendsetta
Trendsetta Gvng Mixtape, Vol. 42022 · Альбом · Trendsetta
A Life of Trendsetta2022 · Альбом · Trendsetta
Lamelo2022 · Сингл · Trendsetta
Word Around Town2022 · Сингл · Trendsetta
Rollin2022 · Сингл · Trendsetta
Shake Sum2021 · Сингл · Trendsetta
Paper Chaser2021 · Сингл · cludinero
On My Own2021 · Сингл · Trendsetta