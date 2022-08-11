О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз 503 Flow
503 Flow2023 · Сингл · Trendsetta
Релиз Twerk It
Twerk It2023 · Сингл · Show Banga
Релиз Sneaky Link
Sneaky Link2023 · Сингл · Trendsetta
Релиз With That
With That2023 · Сингл · Trendsetta
Релиз Til the End
Til the End2023 · Альбом · Trendsetta
Релиз Story Time
Story Time2023 · Альбом · Trendsetta
Релиз Trendsetta Gvng Mixtape, Vol. 4
Trendsetta Gvng Mixtape, Vol. 42022 · Альбом · Trendsetta
Релиз A Life of Trendsetta
A Life of Trendsetta2022 · Альбом · Trendsetta
Релиз Lamelo
Lamelo2022 · Сингл · Trendsetta
Релиз Word Around Town
Word Around Town2022 · Сингл · Trendsetta
Релиз Rollin
Rollin2022 · Сингл · Trendsetta
Релиз Shake Sum
Shake Sum2021 · Сингл · Trendsetta
Релиз Paper Chaser
Paper Chaser2021 · Сингл · cludinero
Релиз On My Own
On My Own2021 · Сингл · Trendsetta

Похожие артисты

Trendsetta
Артист

Trendsetta

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож