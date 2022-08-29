О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Darren Mitchell

Альбом  ·  2022

Turok 2: Seeds of Evil (Original Pc Soundtrack)

#Саундтреки
Артист

Релиз Turok 2: Seeds of Evil (Original Pc Soundtrack)

#

Название

Альбом

1

Трек Title Screen

Title Screen

Darren Mitchell

Turok 2: Seeds of Evil (Original Pc Soundtrack)

1:06

2

Трек Introduction

Introduction

Darren Mitchell

Turok 2: Seeds of Evil (Original Pc Soundtrack)

0:31

3

Трек Mission Objective/Meeting Adon

Mission Objective/Meeting Adon

Darren Mitchell

Turok 2: Seeds of Evil (Original Pc Soundtrack)

2:09

4

Трек Port of Adia

Port of Adia

Darren Mitchell

Turok 2: Seeds of Evil (Original Pc Soundtrack)

5:42

5

Трек Slaughter by the River of Souls

Slaughter by the River of Souls

Darren Mitchell

Turok 2: Seeds of Evil (Original Pc Soundtrack)

9:48

6

Трек The Death Marshes

The Death Marshes

Darren Mitchell

Turok 2: Seeds of Evil (Original Pc Soundtrack)

11:29

7

Трек Intro to the Hive

Intro to the Hive

Darren Mitchell

Turok 2: Seeds of Evil (Original Pc Soundtrack)

0:46

8

Трек Hive of the Mantids

Hive of the Mantids

Darren Mitchell

Turok 2: Seeds of Evil (Original Pc Soundtrack)

11:47

9

Трек Lair of the Blind Ones

Lair of the Blind Ones

Darren Mitchell

Turok 2: Seeds of Evil (Original Pc Soundtrack)

8:06

10

Трек Oblivion Lair

Oblivion Lair

Darren Mitchell

Turok 2: Seeds of Evil (Original Pc Soundtrack)

0:54

11

Трек Primagen Lightship

Primagen Lightship

Darren Mitchell

Turok 2: Seeds of Evil (Original Pc Soundtrack)

6:14

12

Трек Blind One Boss

Blind One Boss

Darren Mitchell

Turok 2: Seeds of Evil (Original Pc Soundtrack)

2:22

13

Трек Mantids Primagen Boss

Mantids Primagen Boss

Darren Mitchell

Turok 2: Seeds of Evil (Original Pc Soundtrack)

3:23

14

Трек Mother Boss

Mother Boss

Darren Mitchell

Turok 2: Seeds of Evil (Original Pc Soundtrack)

2:31

15

Трек Dark Totem

Dark Totem

Darren Mitchell

Turok 2: Seeds of Evil (Original Pc Soundtrack)

4:15

Информация о правообладателе: Darren Mitchell
