Альбом · 2022
Turok 2: Seeds of Evil (Original Pc Soundtrack)
JoJo2025 · Сингл · Darren Mitchell
Turok 2: Seeds of Evil (Original Pc Soundtrack)2022 · Альбом · Darren Mitchell
Drone Music 12019 · Альбом · Darren Mitchell
Tale of the Sensei2018 · Сингл · Darren Mitchell
Saudade2017 · Сингл · Darren Mitchell
The Greatest Show On Earth!2017 · Сингл · Darren Mitchell
Carnival Games: Monkey See, Monkey Do!2017 · Альбом · Darren Mitchell
Salsa! And More!!2017 · Альбом · Darren Mitchell
BeeJumbled (Original Soundtrack)2017 · Альбом · Darren Mitchell
Tale of the Sensei (From "Sensei Wars")2017 · Сингл · Darren Mitchell
Ghost Recon 2: Summit Strike (Main Theme)2017 · Сингл · Darren Mitchell