Abdoreza Helali

Abdoreza Helali

Альбом  ·  2022

Collection 1400-1401 Vol.1

#Со всего мира
Abdoreza Helali

Артист

Abdoreza Helali

Релиз Collection 1400-1401 Vol.1

#

Название

Альбом

1

Трек Aberoie Do Aalam

Aberoie Do Aalam

Abdoreza Helali

Collection 1400-1401 Vol.1

5:48

2

Трек Ye Nafar Hast Ke Hamishe

Ye Nafar Hast Ke Hamishe

Abdoreza Helali

Collection 1400-1401 Vol.1

4:50

3

Трек Sokhtam Ta Ke In Pirhano Dokhtam

Sokhtam Ta Ke In Pirhano Dokhtam

Abdoreza Helali

Collection 1400-1401 Vol.1

2:14

4

Трек Minevisim Ba In Ashka

Minevisim Ba In Ashka

Abdoreza Helali

Collection 1400-1401 Vol.1

1:16

5

Трек Alam Amade

Alam Amade

Abdoreza Helali

Collection 1400-1401 Vol.1

7:05

6

Трек Be Harchi Joz Eshghe Tou

Be Harchi Joz Eshghe Tou

Abdoreza Helali

Collection 1400-1401 Vol.1

2:50

7

Трек Heihat Menna Zella

Heihat Menna Zella

Abdoreza Helali

Collection 1400-1401 Vol.1

6:36

8

Трек Godal Hamon Kochast

Godal Hamon Kochast

Abdoreza Helali

Collection 1400-1401 Vol.1

5:30

9

Трек Ye Khiaboon

Ye Khiaboon

Abdoreza Helali

Collection 1400-1401 Vol.1

3:22

10

Трек Balo Param Bash

Balo Param Bash

Abdoreza Helali

Collection 1400-1401 Vol.1

3:14

11

Трек Be Mehro Mah

Be Mehro Mah

Abdoreza Helali

Collection 1400-1401 Vol.1

4:22

12

Трек Torbatet Shode Monesam

Torbatet Shode Monesam

Abdoreza Helali

Collection 1400-1401 Vol.1

2:39

13

Трек Beine Hameie Eshghaie Donya

Beine Hameie Eshghaie Donya

Abdoreza Helali

Collection 1400-1401 Vol.1

1:25

14

Трек Che Konam

Che Konam

Abdoreza Helali

Collection 1400-1401 Vol.1

4:52

15

Трек Harja Shod Sohbat Az Delbar

Harja Shod Sohbat Az Delbar

Abdoreza Helali

Collection 1400-1401 Vol.1

1:40

16

Трек Ya Hossein Gharibe Maadar

Ya Hossein Gharibe Maadar

Abdoreza Helali

Collection 1400-1401 Vol.1

2:47

17

Трек Alamet Yani Panah

Alamet Yani Panah

Abdoreza Helali

Collection 1400-1401 Vol.1

3:13

18

Трек Babe Maftouh

Babe Maftouh

Abdoreza Helali

Collection 1400-1401 Vol.1

3:35

19

Трек Aghaie Man

Aghaie Man

Abdoreza Helali

Collection 1400-1401 Vol.1

4:32

20

Трек Maadare Dige

Maadare Dige

Abdoreza Helali

Collection 1400-1401 Vol.1

8:40

21

Трек Roshan Tar Az Khorshido Mahe

Roshan Tar Az Khorshido Mahe

Abdoreza Helali

Collection 1400-1401 Vol.1

4:03

22

Трек Eshghe Delakhe

Eshghe Delakhe

Abdoreza Helali

Collection 1400-1401 Vol.1

3:37

23

Трек Sayedi Makou

Sayedi Makou

Abdoreza Helali

Collection 1400-1401 Vol.1

3:22

24

Трек Ey Bivafa Zamoune

Ey Bivafa Zamoune

Abdoreza Helali

Collection 1400-1401 Vol.1

4:23

25

Трек Ebnol Heydar

Ebnol Heydar

Abdoreza Helali

Collection 1400-1401 Vol.1

4:07

26

Трек Mikhari Harkio Ke Bege

Mikhari Harkio Ke Bege

Abdoreza Helali

Collection 1400-1401 Vol.1

5:52

27

Трек Ey Ke Be Eshghat Asir

Ey Ke Be Eshghat Asir

Abdoreza Helali

Collection 1400-1401 Vol.1

2:04

28

Трек Asre Rooze Dahom

Asre Rooze Dahom

Abdoreza Helali

Collection 1400-1401 Vol.1

5:07

29

Трек Ey Jonoun Amiz

Ey Jonoun Amiz

Abdoreza Helali

Collection 1400-1401 Vol.1

2:50

30

Трек Be Ali Delbastam

Be Ali Delbastam

Abdoreza Helali

Collection 1400-1401 Vol.1

2:16

Информация о правообладателе: AvAie Entezar
