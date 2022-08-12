О нас

Tripmastaz

Tripmastaz

Альбом  ·  2022

Duct Tape Project Vol.1

1 лайк

Tripmastaz

Артист

Tripmastaz

Релиз Duct Tape Project Vol.1

#

Название

Альбом

1

Трек Triple Peaks

Triple Peaks

Tripmastaz

Duct Tape Project Vol.1

4:41

2

Трек Klassik

Klassik

Tripmastaz

Duct Tape Project Vol.1

3:09

3

Трек Duct2

Duct2

Tripmastaz

Duct Tape Project Vol.1

3:08

4

Трек Beautiful (Phone Song)

Beautiful (Phone Song)

Tripmastaz

Duct Tape Project Vol.1

4:09

5

Трек They Don't Know

They Don't Know

Tripmastaz

Duct Tape Project Vol.1

2:40

6

Трек Gutta, Softy and Gully

Gutta, Softy and Gully

Tripmastaz

Duct Tape Project Vol.1

3:08

7

Трек Roq Out Wif Yo Coq Out

Roq Out Wif Yo Coq Out

Tripmastaz

Duct Tape Project Vol.1

3:23

8

Трек Da Mecca

Da Mecca

Tripmastaz

Duct Tape Project Vol.1

2:28

9

Трек Met Her @ Paje Beach

Met Her @ Paje Beach

Tripmastaz

Duct Tape Project Vol.1

2:54

10

Трек Pure Luv

Pure Luv

Tripmastaz

Duct Tape Project Vol.1

3:33

11

Трек Time Iz Nau

Time Iz Nau

Tripmastaz

Duct Tape Project Vol.1

3:41

12

Трек Nervous Mad Trip

Nervous Mad Trip

Tripmastaz

Duct Tape Project Vol.1

3:20

13

Трек Suntory

Suntory

Tripmastaz

Duct Tape Project Vol.1

3:08

Информация о правообладателе: Easy Sundays
