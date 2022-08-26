О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Optimuss

Optimuss

Сингл  ·  2022

Synthetic Lines

#Техно
Optimuss

Артист

Optimuss

Релиз Synthetic Lines

#

Название

Альбом

1

Трек Synthetic Lines

Synthetic Lines

Optimuss

Synthetic Lines

5:56

2

Трек Atrato

Atrato

Optimuss

Synthetic Lines

5:51

Информация о правообладателе: OFF Recordings
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз CHESNOK
CHESNOK2024 · Сингл · Optimuss
Релиз CUM DURING AN EXORCISM
CUM DURING AN EXORCISM2024 · Сингл · Optimuss
Релиз EXTRASEX
EXTRASEX2024 · Сингл · Optimuss
Релиз Palitilen
Palitilen2023 · Сингл · Optimuss
Релиз Apostol
Apostol2023 · Сингл · Optimuss
Релиз Synthetic Lines
Synthetic Lines2022 · Сингл · Optimuss
Релиз Inferno
Inferno2022 · Сингл · Gas 66
Релиз Shadownet
Shadownet2021 · Сингл · Optimuss
Релиз Drive
Drive2021 · Сингл · Optimuss
Релиз Monolith
Monolith2021 · Сингл · Optimuss
Релиз Units
Units2021 · Сингл · Optimuss
Релиз Realms of Mind
Realms of Mind2021 · Сингл · Optimuss
Релиз Hiroshima
Hiroshima2021 · Сингл · Optimuss
Релиз Orchestra
Orchestra2021 · Сингл · Optimuss

Похожие артисты

Optimuss
Артист

Optimuss

Moe Turk
Артист

Moe Turk

Jules
Артист

Jules

JazzyFunk
Артист

JazzyFunk

Veselina Popova
Артист

Veselina Popova

Dave Pad
Артист

Dave Pad

Shawni
Артист

Shawni

Vera Russo
Артист

Vera Russo

DiMO (BG)
Артист

DiMO (BG)

Terry Grant
Артист

Terry Grant

Papa Marlin
Артист

Papa Marlin

Johny Luv
Артист

Johny Luv

Stashion
Артист

Stashion