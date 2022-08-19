О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Bernard (IT)

Bernard (IT)

Сингл  ·  2022

MetaUtopia

Bernard (IT)

Артист

Bernard (IT)

Релиз MetaUtopia

#

Название

Альбом

1

Трек MetaUtopia

MetaUtopia

Bernard (IT)

MetaUtopia

6:08

Информация о правообладателе: SP Recordings
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Orindera
Orindera2023 · Сингл · Bernard (IT)
Релиз Original Mix
Original Mix2023 · Сингл · Bernard (IT)
Релиз Exotic
Exotic2022 · Сингл · Bernard (IT)
Релиз MetaUtopia
MetaUtopia2022 · Сингл · Bernard (IT)
Релиз Shines
Shines2021 · Сингл · Bernard (IT)
Релиз Direct In
Direct In2020 · Сингл · Bernard (IT)
Релиз Magic Carpet
Magic Carpet2020 · Сингл · Bernard (IT)
Релиз Aristotales
Aristotales2020 · Сингл · Bernard (IT)
Релиз Metropolitan
Metropolitan2020 · Сингл · Bernard (IT)
Релиз Amhumu
Amhumu2020 · Сингл · Bernard (IT)
Релиз AIRAM
AIRAM2020 · Сингл · Bernard (IT)

Похожие артисты

Bernard (IT)
Артист

Bernard (IT)

Tempomatici
Артист

Tempomatici

Adrian Eftimie
Артист

Adrian Eftimie

Totò La Momposina
Артист

Totò La Momposina

Marco Carola
Артист

Marco Carola

John Crockett
Артист

John Crockett

Giulio Franceschelli
Артист

Giulio Franceschelli

Alex Deep
Артист

Alex Deep

Francisco Allendes
Артист

Francisco Allendes

Arthur Johnson
Артист

Arthur Johnson

Ron Bacus
Артист

Ron Bacus

"Master Kev & David ""Vibes"" Tobon
Артист

"Master Kev & David ""Vibes"" Tobon

Alex Pinana
Артист

Alex Pinana