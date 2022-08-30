О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Copasetic

Copasetic

Сингл  ·  2022

Communication

Copasetic

Артист

Copasetic

Релиз Communication

#

Название

Альбом

1

Трек Communication

Communication

Copasetic

Communication

6:22

2

Трек F It Up

F It Up

Copasetic

Communication

6:00

Информация о правообладателе: Chichi Music
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Perspective EP
Perspective EP2023 · Сингл · Copasetic
Релиз F Norms
F Norms2023 · Сингл · Copasetic
Релиз People EP
People EP2023 · Сингл · Copasetic
Релиз Poppin
Poppin2022 · Сингл · Copasetic
Релиз Flows n Flavours EP
Flows n Flavours EP2022 · Сингл · Copasetic
Релиз Chattin' Dung
Chattin' Dung2022 · Сингл · Copasetic
Релиз Lite Up
Lite Up2022 · Сингл · Copasetic
Релиз Sights
Sights2022 · Сингл · Copasetic
Релиз Communication
Communication2022 · Сингл · Copasetic
Релиз Don't Waste EP
Don't Waste EP2022 · Сингл · Copasetic
Релиз FRSH
FRSH2022 · Сингл · Copasetic
Релиз Cold Steady
Cold Steady2022 · Сингл · Copasetic
Релиз Moovin EP
Moovin EP2022 · Сингл · Copasetic
Релиз Dem Haffi
Dem Haffi2021 · Сингл · Copasetic

Похожие артисты

Copasetic
Артист

Copasetic

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож