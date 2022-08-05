О нас

Kidburn

Kidburn

Альбом  ·  2022

Love In Times Of Death (Deluxe Version)

#Электроника

21 лайк

Kidburn

Артист

Kidburn

Релиз Love In Times Of Death (Deluxe Version)

#

Название

Альбом

1

Трек Tin Soldiers

Tin Soldiers

Kidburn

Love In Times Of Death (Deluxe Version)

4:41

2

Трек Insomnia

Insomnia

Kidburn

Love In Times Of Death (Deluxe Version)

4:31

3

Трек Need Your Loving Tonight

Need Your Loving Tonight

Kidburn

Love In Times Of Death (Deluxe Version)

5:43

4

Трек Heartbreak

Heartbreak

Kidburn

Love In Times Of Death (Deluxe Version)

5:02

5

Трек I Just Wanna Make Love To You

I Just Wanna Make Love To You

Kidburn

Love In Times Of Death (Deluxe Version)

5:20

6

Трек Letter To M

Letter To M

Kidburn

Love In Times Of Death (Deluxe Version)

3:41

7

Трек Phenomenal Cosmic Power

Phenomenal Cosmic Power

Kidburn

Love In Times Of Death (Deluxe Version)

4:25

8

Трек Love In Times Of Death

Love In Times Of Death

Kidburn

Love In Times Of Death (Deluxe Version)

5:29

9

Трек The Last Dance

The Last Dance

Kidburn

Love In Times Of Death (Deluxe Version)

4:27

10

Трек Heartbreak (By The Beach Mix)

Heartbreak (By The Beach Mix)

Kidburn

Love In Times Of Death (Deluxe Version)

4:58

11

Трек Tin Soldiers (Lovers Mix)

Tin Soldiers (Lovers Mix)

Kidburn

Love In Times Of Death (Deluxe Version)

4:12

12

Трек Insomnia (Early Mix)

Insomnia (Early Mix)

Kidburn

Love In Times Of Death (Deluxe Version)

4:34

13

Трек I Just Wanna Make Love To You (Extended Version)

I Just Wanna Make Love To You (Extended Version)

Kidburn

Love In Times Of Death (Deluxe Version)

6:13

14

Трек Tin Soldiers (Instrumental)

Tin Soldiers (Instrumental)

Kidburn

Love In Times Of Death (Deluxe Version)

4:41

15

Трек Need Your Loving Tonight (Instrumental)

Need Your Loving Tonight (Instrumental)

Kidburn

Love In Times Of Death (Deluxe Version)

5:36

16

Трек Insomnia (Instrumental)

Insomnia (Instrumental)

Kidburn

Love In Times Of Death (Deluxe Version)

4:24

17

Трек Heartbreak (Instrumental)

Heartbreak (Instrumental)

Kidburn

Love In Times Of Death (Deluxe Version)

5:01

18

Трек I Just Wanna Make Love To You (Instrumental)

I Just Wanna Make Love To You (Instrumental)

Kidburn

Love In Times Of Death (Deluxe Version)

5:20

19

Трек Letter To M (Instrumental)

Letter To M (Instrumental)

Kidburn

Love In Times Of Death (Deluxe Version)

3:42

20

Трек Phenomenal Cosmic Power (Instrumental)

Phenomenal Cosmic Power (Instrumental)

Kidburn

Love In Times Of Death (Deluxe Version)

4:27

21

Трек Love In Times Of Death (Instrumental)

Love In Times Of Death (Instrumental)

Kidburn

Love In Times Of Death (Deluxe Version)

5:29

22

Трек The Last Dance (Instrumental)

The Last Dance (Instrumental)

Kidburn

Love In Times Of Death (Deluxe Version)

4:27

Информация о правообладателе: Aztec Records, Inc
Волна по релизу
