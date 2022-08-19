О нас

olexandrmusic

olexandrmusic

Альбом  ·  2022

Legacy, Vol. 4

#Инструментальная
olexandrmusic

Артист

olexandrmusic

Релиз Legacy, Vol. 4

#

Название

Альбом

1

Трек Beautiful and Inspiring

Beautiful and Inspiring

olexandrmusic

Legacy, Vol. 4

3:09

2

Трек Background Piano

Background Piano

olexandrmusic

Legacy, Vol. 4

2:36

3

Трек Dreamy Piano

Dreamy Piano

olexandrmusic

Legacy, Vol. 4

2:27

4

Трек Inspiring Emotional Piano

Inspiring Emotional Piano

olexandrmusic

Legacy, Vol. 4

2:23

5

Трек Blues Folk

Blues Folk

olexandrmusic

Legacy, Vol. 4

2:20

6

Трек Warm Acoustic Guitar Upbeat

Warm Acoustic Guitar Upbeat

olexandrmusic

Legacy, Vol. 4

2:30

7

Трек Happy Corporate Upbeat Theme

Happy Corporate Upbeat Theme

olexandrmusic

Legacy, Vol. 4

2:32

8

Трек Corporate Upbeat Motivation

Corporate Upbeat Motivation

olexandrmusic

Legacy, Vol. 4

2:14

9

Трек Elegant Happy Corporate Music

Elegant Happy Corporate Music

olexandrmusic

Legacy, Vol. 4

2:18

10

Трек Corporate Advertising Inspiration

Corporate Advertising Inspiration

olexandrmusic

Legacy, Vol. 4

2:30

11

Трек Inspire

Inspire

olexandrmusic

Legacy, Vol. 4

2:30

12

Трек Minimal

Minimal

olexandrmusic

Legacy, Vol. 4

2:27

13

Трек Tech

Tech

olexandrmusic

Legacy, Vol. 4

2:43

14

Трек Minimalistic Ambient

Minimalistic Ambient

olexandrmusic

Legacy, Vol. 4

2:25

15

Трек A Corporate Background

A Corporate Background

olexandrmusic

Legacy, Vol. 4

2:30

16

Трек Corporate Motivated

Corporate Motivated

olexandrmusic

Legacy, Vol. 4

2:20

17

Трек Inspiring

Inspiring

olexandrmusic

Legacy, Vol. 4

3:00

18

Трек Inspiring Motivational

Inspiring Motivational

olexandrmusic

Legacy, Vol. 4

2:24

19

Трек Slow Emotional Piano

Slow Emotional Piano

olexandrmusic

Legacy, Vol. 4

2:13

20

Трек Piano Hope

Piano Hope

olexandrmusic

Legacy, Vol. 4

2:11

Информация о правообладателе: Olexandr Ignatov Productions
