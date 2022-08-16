О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Hernan Pallero

Hernan Pallero

Сингл  ·  2022

Waveform

#Техно
Hernan Pallero

Артист

Hernan Pallero

Релиз Waveform

#

Название

Альбом

1

Трек Waveform 01

Waveform 01

Hernan Pallero

Waveform

5:55

2

Трек Waveform 02

Waveform 02

Hernan Pallero

Waveform

5:34

Информация о правообладателе: Not Answer For This
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Panderetevil
Panderetevil2022 · Сингл · Hernan Pallero
Релиз Waveform
Waveform2022 · Сингл · Hernan Pallero
Релиз Valvula
Valvula2018 · Сингл · Hernan Pallero
Релиз Tarde De Madrid Remixed
Tarde De Madrid Remixed2017 · Сингл · Hernan Pallero
Релиз Subtract
Subtract2017 · Сингл · Hernan Pallero
Релиз Across The Street
Across The Street2017 · Сингл · Hernan Pallero
Релиз Ibuprofeno Ep
Ibuprofeno Ep2016 · Сингл · Hernan Pallero
Релиз Syndicate
Syndicate2016 · Сингл · Hernan Pallero
Релиз Cero EP
Cero EP2016 · Сингл · Hernan Pallero
Релиз Gorf
Gorf2016 · Сингл · Hernan Pallero
Релиз Zero-Two
Zero-Two2016 · Сингл · Hernan Pallero
Релиз J Is Dead
J Is Dead2016 · Сингл · Hernan Pallero
Релиз Interferencias
Interferencias2016 · Сингл · Hernan Pallero
Релиз Respuestas
Respuestas2016 · Сингл · Hernan Pallero

Похожие артисты

Hernan Pallero
Артист

Hernan Pallero

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож