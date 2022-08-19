О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Tayy Tarantino

Tayy Tarantino

,

D3 The Rocstar

,

Ron Bass

Сингл  ·  2022

Dab Star

Контент 18+

#Хип-хоп
Tayy Tarantino

Артист

Tayy Tarantino

Релиз Dab Star

#

Название

Альбом

1

Трек Dab Star

Dab Star

Ron Bass

,

Tayy Tarantino

,

D3 The Rocstar

Dab Star

2:11

Информация о правообладателе: Stop Rewind Play
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Out of Time
Out of Time2023 · Сингл · Tayy Tarantino
Релиз Heaven Already
Heaven Already2023 · Сингл · Ron Bass
Релиз FACETIME
FACETIME2022 · Сингл · Tayy Tarantino
Релиз Dab Star
Dab Star2022 · Сингл · Tayy Tarantino
Релиз Living Fast
Living Fast2022 · Сингл · Tayy Tarantino
Релиз Creekside Story
Creekside Story2021 · Альбом · Tayy Tarantino
Релиз Made it out
Made it out2021 · Сингл · Tayy Tarantino
Релиз T r a p . S t a r Remix
T r a p . S t a r Remix2021 · Сингл · Tayy Tarantino
Релиз Xroads
Xroads2020 · Альбом · Tayy Tarantino
Релиз All 4 Us
All 4 Us2020 · Альбом · Tayy Tarantino
Релиз Not Broke Not Rich
Not Broke Not Rich2019 · Альбом · Tayy Tarantino
Релиз Not Broke Not Rich
Not Broke Not Rich2019 · Альбом · Tayy Tarantino
Релиз Perfect Timing
Perfect Timing2019 · Альбом · Tayy Tarantino
Релиз To Live And Die In AK
To Live And Die In AK2018 · Альбом · Tayy Tarantino

Похожие артисты

Tayy Tarantino
Артист

Tayy Tarantino

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож