О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Jordy Copz

Jordy Copz

Сингл  ·  2022

Say Goodbye

Jordy Copz

Артист

Jordy Copz

Релиз Say Goodbye

#

Название

Альбом

1

Трек Say Goodbye

Say Goodbye

Jordy Copz

Say Goodbye

4:32

2

Трек Say Goodbye (Radio Edit)

Say Goodbye (Radio Edit)

Jordy Copz

Say Goodbye

3:32

Информация о правообладателе: Alveda Gold
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Next Summer
Next Summer2025 · Сингл · Jordy Copz
Релиз Blinding Love
Blinding Love2025 · Сингл · Jordy Copz
Релиз Hold That Sucker Down
Hold That Sucker Down2025 · Сингл · Jordy Copz
Релиз What Do U Feel (Extended Mix)
What Do U Feel (Extended Mix)2025 · Сингл · Jordy Copz
Релиз What Do U Feel
What Do U Feel2025 · Сингл · Jordy Copz
Релиз Your Love
Your Love2025 · Сингл · Jordy Copz
Релиз Best of Vol.1
Best of Vol.12025 · Альбом · Jordy Copz
Релиз Sleep Tonight
Sleep Tonight2024 · Сингл · Jordy Copz
Релиз We Are Astronauts
We Are Astronauts2024 · Альбом · Jordy Copz
Релиз Chaussée aux Moines
Chaussée aux Moines2024 · Сингл · Jordy Copz
Релиз Just the Two of Us
Just the Two of Us2024 · Сингл · Jordy Copz
Релиз Summer Jam
Summer Jam2024 · Сингл · Jordy Copz
Релиз Nothing Else Matters
Nothing Else Matters2024 · Сингл · Jordy Copz
Релиз C'est Beau La Bourgeoisie (Techno Edit)
C'est Beau La Bourgeoisie (Techno Edit)2024 · Сингл · Jordy Copz

Похожие артисты

Jordy Copz
Артист

Jordy Copz

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож