Chill Out

Альбом  ·  2022

Future Sounds

#Даунтемпо

1 лайк

Chill Out

Артист

Релиз Future Sounds

#

Название

Альбом

1

Трек Tokyo Dreams

Tokyo Dreams

Chill Out

Future Sounds

4:32

2

Трек Cinemas

Cinemas

Chill Out

Future Sounds

2:12

3

Трек Gallery (Version 2 Mix)

Gallery (Version 2 Mix)

Chill Out

Future Sounds

1:51

4

Трек Vape Chills

Vape Chills

Chill Out

Future Sounds

3:12

5

Трек Les Digitales

Les Digitales

Chill Out

Future Sounds

2:12

6

Трек The Void (Beatless Mix)

The Void (Beatless Mix)

Chill Out

Future Sounds

2:53

7

Трек Sunset (Version 2 Mix)

Sunset (Version 2 Mix)

Chill Out

Future Sounds

2:55

8

Трек Nandra (Beatless Mix)

Nandra (Beatless Mix)

Chill Out

Future Sounds

2:21

9

Трек Zeros And Ones

Zeros And Ones

Chill Out

Future Sounds

2:54

10

Трек Transmission

Transmission

Chill Out

Future Sounds

1:31

11

Трек Neon Dreams

Neon Dreams

Chill Out

Future Sounds

3:27

12

Трек Leagrave

Leagrave

Chill Out

Future Sounds

1:40

13

Трек Carousel

Carousel

Chill Out

Future Sounds

2:18

14

Трек Brazilian Sun (Version 2 Mix)

Brazilian Sun (Version 2 Mix)

Chill Out

Future Sounds

3:17

15

Трек Steady (Version 2 Mix)

Steady (Version 2 Mix)

Chill Out

Future Sounds

2:53

16

Трек Sin

Sin

Chill Out

Future Sounds

2:57

17

Трек Rhombus

Rhombus

Chill Out

Future Sounds

1:59

18

Трек Perspectiv

Perspectiv

Chill Out

Future Sounds

2:03

19

Трек Model1

Model1

Chill Out

Future Sounds

3:01

20

Трек Hey Jude

Hey Jude

Chill Out

Future Sounds

3:22

21

Трек Few Chords

Few Chords

Chill Out

Future Sounds

1:54

Информация о правообладателе: Young Spring
