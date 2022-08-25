О нас

Bruno Leydet

Bruno Leydet

Альбом  ·  2022

Comme Un Poulpe

#Электроника
Bruno Leydet

Артист

Bruno Leydet

Релиз Comme Un Poulpe

#

Название

Альбом

1

Трек Arrête un peu!

Arrête un peu!

Bruno Leydet

Comme Un Poulpe

4:24

2

Трек Sorry Won't Get It Done

Sorry Won't Get It Done

Bruno Leydet

Comme Un Poulpe

3:38

3

Трек Lorelei (il faut que je te dise)

Lorelei (il faut que je te dise)

Bruno Leydet

,

Tommy

Comme Un Poulpe

6:21

4

Трек Psychédélique Nonne

Psychédélique Nonne

Bruno Leydet

Comme Un Poulpe

4:05

5

Трек FDF

FDF

Bruno Leydet

Comme Un Poulpe

4:33

6

Трек Better call me Sahib

Better call me Sahib

Bruno Leydet

Comme Un Poulpe

5:44

7

Трек End Clap (Roaring twenties movieversion)

End Clap (Roaring twenties movieversion)

Bruno Leydet

Comme Un Poulpe

6:01

8

Трек Death never dies

Death never dies

Bruno Leydet

Comme Un Poulpe

5:03

9

Трек Matière Première (Accoustic Version)

Matière Première (Accoustic Version)

Bruno Leydet

,

Olivier Dollo

Comme Un Poulpe

3:25

10

Трек No Lust

No Lust

Bruno Leydet

Comme Un Poulpe

4:25

11

Трек Sweet night

Sweet night

Bruno Leydet

Comme Un Poulpe

4:49

12

Трек Comme Un Poulpe

Comme Un Poulpe

Bruno Leydet

Comme Un Poulpe

4:54

13

Трек Comme Un Poulpe (Extended Mix)

Comme Un Poulpe (Extended Mix)

Bruno Leydet

Comme Un Poulpe

6:59

Информация о правообладателе: Lad Publishing & Records
