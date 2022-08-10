Информация о правообладателе: Fatal Energy Records
Сингл · 2022
Lord Of Light
Другие альбомы исполнителя
Костер2025 · Сингл · catpaw
1,2,32024 · Сингл · Strix
Unshakable (Noath Remix)2023 · Сингл · Strix
Tell Me2023 · Сингл · Strix
Embrace The Chaos2023 · Сингл · Strix
Frozen2022 · Сингл · Эмерон
Natural Frequency2022 · Сингл · Strix
Lord Of Light2022 · Сингл · Strix
Unshakable2022 · Сингл · Strix
Difference2021 · Сингл · Strix
Devil's Door2021 · Сингл · Strix
Make Peace2021 · Сингл · Strix
They Exist2020 · Сингл · Strix
No Going Back2020 · Сингл · Strix