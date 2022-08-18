О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Luis armando

Luis armando

,

Josh Naster

Сингл  ·  2022

Magic Spark EP

#Техно
Luis armando

Артист

Luis armando

Релиз Magic Spark EP

#

Название

Альбом

1

Трек Magic Spark

Magic Spark

Luis armando

Magic Spark EP

6:47

2

Трек Ham Jam

Ham Jam

Luis armando

,

Josh Naster

Magic Spark EP

4:09

Информация о правообладателе: Eichtal Recordings
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Magic Spark EP
Magic Spark EP2022 · Сингл · Luis armando
Релиз Temporary
Temporary2021 · Сингл · Luis armando
Релиз Temporary
Temporary2021 · Сингл · Luis armando
Релиз Quiero Ser
Quiero Ser2021 · Сингл · Luis armando
Релиз Es Lo Mejor
Es Lo Mejor2020 · Сингл · Luis armando
Релиз Vendrá por Mi
Vendrá por Mi2020 · Сингл · Luis armando
Релиз Quiero Ser
Quiero Ser2020 · Сингл · GabrielRodriguezEMC
Релиз Mi Socorro (Remix)
Mi Socorro (Remix)2020 · Сингл · 3R El Hijo Del Rey
Релиз Chica Mala
Chica Mala2020 · Сингл · Nengo Flow
Релиз Chica Mala
Chica Mala2020 · Сингл · Luis armando
Релиз Y Quisiera
Y Quisiera2020 · Сингл · Luis armando
Релиз Unos Años Más (Unplugged)
Unos Años Más (Unplugged)2020 · Альбом · Luis armando
Релиз Unos Años Más (Unplugged)
Unos Años Más (Unplugged)2020 · Сингл · Luis armando
Релиз All of US
All of US2020 · Сингл · Luis armando

Похожие артисты

Luis armando
Артист

Luis armando

Kyle Watson
Артист

Kyle Watson

Mad
Артист

Mad

Unison
Артист

Unison

Tommy Vercetti
Артист

Tommy Vercetti

Happiness is Wealth
Артист

Happiness is Wealth

Paco
Артист

Paco

Dani Hageman
Артист

Dani Hageman

Amari
Артист

Amari

Manna
Артист

Manna

Kiddo
Артист

Kiddo

NÜUR
Артист

NÜUR

Different
Артист

Different