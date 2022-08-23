О нас

Vito von Gert

Vito von Gert

Альбом  ·  2022

Prometheus [Album]

#Техно
Vito von Gert

Артист

Vito von Gert

Релиз Prometheus [Album]

Название

Альбом

1

Трек Prometheus

Prometheus

Vito von Gert

Prometheus [Album]

7:48

2

Трек Let's Right

Let's Right

Vito von Gert

Prometheus [Album]

4:51

3

Трек To The Limit

To The Limit

Vito von Gert

Prometheus [Album]

9:23

4

Трек Rebirth

Rebirth

Vito von Gert

Prometheus [Album]

7:13

5

Трек Jellyfish

Jellyfish

Vito von Gert

Prometheus [Album]

8:26

6

Трек Conga

Conga

Vito von Gert

Prometheus [Album]

8:46

7

Трек Dust

Dust

Vito von Gert

Prometheus [Album]

7:01

8

Трек Signals

Signals

Vito von Gert

Prometheus [Album]

7:48

9

Трек Pleasure

Pleasure

Vito von Gert

Prometheus [Album]

7:26

10

Трек ISS (Rework Version)

ISS (Rework Version)

Vito von Gert

Prometheus [Album]

4:05

11

Трек Alarm

Alarm

Vito von Gert

Prometheus [Album]

5:44

12

Трек Activate (Rework)

Activate (Rework)

Vito von Gert

Prometheus [Album]

5:28

13

Трек Blackout

Blackout

Vito von Gert

Prometheus [Album]

7:30

14

Трек Terminator

Terminator

Vito von Gert

Prometheus [Album]

7:23

15

Трек Seraphite (Version 1)

Seraphite (Version 1)

Vito von Gert

Prometheus [Album]

5:36

16

Трек Seraphite (Version 2)

Seraphite (Version 2)

Vito von Gert

Prometheus [Album]

5:36

17

Трек Alien

Alien

Vito von Gert

Prometheus [Album]

6:24

18

Трек System

System

Vito von Gert

Prometheus [Album]

5:05

19

Трек ISS

ISS

Vito von Gert

Prometheus [Album]

4:05

Информация о правообладателе: Technocolor
