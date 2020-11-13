О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Слава КПСС

Слава КПСС

Сингл  ·  2020

Чучело

Контент 18+

#Русский рэп#Хип-хоп

17 лайков

Слава КПСС

Артист

Слава КПСС

Релиз Чучело

#

Название

Альбом

1

Трек Чучело

Чучело

Слава КПСС

Чучело

3:26

Информация о правообладателе: DNK Music
Волна по релизу
Волна по релизу
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз невыносимо
невыносимо2025 · Сингл · mzlff
Релиз это панк рок,
это панк рок,2025 · Сингл · Серега Пират
Релиз Россия42
Россия422025 · Сингл · Слава КПСС
Релиз Вичхаус (feat. Слава КПСС)
Вичхаус (feat. Слава КПСС)2025 · Сингл · Плакин М.
Релиз Rolls Royce Phantom
Rolls Royce Phantom2025 · Сингл · Слава КПСС
Релиз Россия24
Россия242024 · Альбом · Слава КПСС
Релиз GDE PAPA LONGMIX
GDE PAPA LONGMIX2024 · Сингл · Booker
Релиз FreeRioTypeIntro (RZT 3.0 Diss)
FreeRioTypeIntro (RZT 3.0 Diss)2024 · Сингл · Слава КПСС
Релиз Россия34
Россия342024 · Альбом · Слава КПСС
Релиз IntroFreestyle2024
IntroFreestyle20242024 · Сингл · Слава КПСС
Релиз все будет нормально
все будет нормально2024 · Сингл · SLAVA MARLOW
Релиз LAZER SLAVA
LAZER SLAVA2024 · Сингл · Слава КПСС
Релиз Неприговор
Неприговор2024 · Сингл · Мутант Ъхвлам
Релиз Броневик
Броневик2024 · Сингл · Птаха

Похожие альбомы

Релиз Дисфория
Дисфория2015 · Альбом · Deadkid
Релиз YO ARSIK !
YO ARSIK !2022 · Альбом · LILEW
Релиз за окнами дождь
за окнами дождь2025 · Сингл · codesan
Релиз Ты не шаришь
Ты не шаришь2021 · Сингл · Furry
Релиз социофобия
социофобия2022 · Сингл · убитый декабрь
Релиз вдоль панельных коробок
вдоль панельных коробок2023 · Сингл · не меняет
Релиз Ночь. Сон. Кошмар.
Ночь. Сон. Кошмар.2025 · Сингл · квестик
Релиз Господи, мать твою
Господи, мать твою2021 · Сингл · Fedor Fedor
Релиз Водевиль
Водевиль2020 · Сингл · .barryx
Релиз советский мотив
советский мотив2023 · Сингл · не меняет
Релиз этажи
этажи2024 · Сингл · был(а)давно
Релиз вечерний блёв
вечерний блёв2023 · Сингл · не меняет
Релиз Отпусти меня
Отпусти меня2023 · Сингл · Поколено

Похожие артисты

Слава КПСС
Артист

Слава КПСС

CMH
Артист

CMH

mzlff
Артист

mzlff

DK
Артист

DK

Booker
Артист

Booker

5opka
Артист

5opka

Юг 404
Артист

Юг 404

Фрик Пати
Артист

Фрик Пати

MellSher
Артист

MellSher

kussia88
Артист

kussia88

Секонд Хенд
Артист

Секонд Хенд

22 РАЗА
Артист

22 РАЗА

Mafanya
Артист

Mafanya