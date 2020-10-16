О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Информация о правообладателе: КОЛЯ ХОЛДАП
Волна по релизу
Волна по релизу
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Voska
Voska2024 · Сингл · Teo Thug
Релиз Снова (О тебе)
Снова (О тебе)2023 · Сингл · КОЛЯ ХОЛДАП
Релиз GANON
GANON2023 · Сингл · KIK'A
Релиз гострайт
гострайт2022 · Сингл · CROFFY
Релиз DIRTY DUCK
DIRTY DUCK2022 · Альбом · КОЛЯ ХОЛДАП
Релиз HELICOPTER
HELICOPTER2022 · Альбом · КОЛЯ ХОЛДАП
Релиз Диск
Диск2021 · Альбом · КОЛЯ ХОЛДАП
Релиз ШЛАГБАУМ (Prod. by ICEWAY)
ШЛАГБАУМ (Prod. by ICEWAY)2021 · Сингл · coldy64
Релиз Feelings
Feelings2021 · Сингл · КОЛЯ ХОЛДАП
Релиз Coza
Coza2021 · Альбом · КОЛЯ ХОЛДАП
Релиз Cheese
Cheese2020 · Альбом · КОЛЯ ХОЛДАП
Релиз Цветы
Цветы2020 · Альбом · Supa sKKinny
Релиз YELLOW SEASON
YELLOW SEASON2020 · Альбом · КОЛЯ ХОЛДАП
Релиз OMG
OMG2020 · Сингл · КОЛЯ ХОЛДАП

Похожие альбомы

Релиз тебе жаль это слышать
тебе жаль это слышать2023 · Сингл · cold carti
Релиз тебе жаль это слышать, Ч. 2
тебе жаль это слышать, Ч. 22024 · Сингл · cold carti
Релиз Громко
Громко2024 · Сингл · Хаски
Релиз О ЧЁМ МОЛЧАТ
О ЧЁМ МОЛЧАТ2024 · Сингл · БРЕДИШЬ
Релиз ГРЕЧКА
ГРЕЧКА2022 · Сингл · GRILLYAZH
Релиз Крыши
Крыши2024 · Сингл · Апология
Релиз болезнь
болезнь2023 · Сингл · cold carti
Релиз КРЕСТ
КРЕСТ2020 · Альбом · Крест
Релиз ВЫДЫХАЙ
ВЫДЫХАЙ2023 · Сингл · GRILLYAZH
Релиз Лунопарк
Лунопарк2023 · Сингл · Aflapoid
Релиз Гетто сумерки
Гетто сумерки2020 · Альбом · Coldah
Релиз Yoбнутая
Yoбнутая2022 · Альбом · ТРАВМА

Похожие артисты

КОЛЯ ХОЛДАП
Артист

КОЛЯ ХОЛДАП

GRILLYAZH
Артист

GRILLYAZH

Coldah
Артист

Coldah

Pxlsdead
Артист

Pxlsdead

Psychosis
Артист

Psychosis

Chuyko
Артист

Chuyko

Lirin
Артист

Lirin

Эмпи
Артист

Эмпи

TWEETT
Артист

TWEETT

Lilcak3
Артист

Lilcak3

totpoc
Артист

totpoc

Separate
Артист

Separate

Инсомния
Артист

Инсомния