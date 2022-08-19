О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

NILETTO

NILETTO

,

Idris & Leos

Сингл  ·  2022

Дурная привычка

#Поп#Русский поп

666 лайков

NILETTO

Артист

NILETTO

Релиз Дурная привычка

#

Название

Альбом

1

Трек Дурная привычка

Дурная привычка

NILETTO

,

Idris & Leos

Дурная привычка

3:04

Информация о правообладателе: Idris & Leos, Niletto
Волна по релизу
Волна по релизу
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Вальс-бостон
Вальс-бостон2025 · Сингл · NILETTO
Релиз Дорого
Дорого2025 · Сингл · Джиган
Релиз Добрая Лунная
Добрая Лунная2025 · Сингл · NILETTO
Релиз Вернемся
Вернемся2025 · Сингл · NILETTO
Релиз Формула воды (Оригинальный саундтрек)
Формула воды (Оригинальный саундтрек)2024 · Сингл · NILETTO
Релиз Goluboi Wagon (Голубой вагон)
Goluboi Wagon (Голубой вагон)2024 · Сингл · Liaze
Релиз Будь, пожалуйста, послабее
Будь, пожалуйста, послабее2024 · Сингл · NILETTO
Релиз Худи
Худи2024 · Сингл · Джиган
Релиз Подход
Подход2024 · Сингл · Простоквашино
Релиз Счастливым
Счастливым2024 · Сингл · NILETTO
Релиз Сансара
Сансара2024 · Сингл · Кравц
Релиз Еду я на Родину
Еду я на Родину2024 · Сингл · NILETTO
Релиз Громче города
Громче города2024 · Сингл · NILETTO
Релиз Снова холодает
Снова холодает2023 · Сингл · NILETTO

Похожие альбомы

Релиз Зеркала
Зеркала2023 · Сингл · Лёша Свик
Релиз Люби меня люби
Люби меня люби2024 · Сингл · Леша Свик
Релиз Вдыхай меня
Вдыхай меня2023 · Сингл · GOSHU
Релиз Летний дождь
Летний дождь2023 · Сингл · NILETTO
Релиз Увы
Увы2024 · Сингл · Bahh Tee
Релиз Когда хорошему человеку плохо
Когда хорошему человеку плохо2021 · Альбом · HammAli & Navai
Релиз Не плачь, не реви
Не плачь, не реви2022 · Сингл · HAMMALI
Релиз Союз
Союз2022 · Сингл · Natan
Релиз Кому звонишь, когда ты пьяный
Кому звонишь, когда ты пьяный2021 · Сингл · Bahh Tee
Релиз Не переживай
Не переживай2024 · Сингл · Turken
Релиз 10 лет спустя
10 лет спустя2020 · Альбом · Bahh Tee
Релиз Не рассказывай никому
Не рассказывай никому2021 · Сингл · Turken
Релиз Ты моя. Я так решил
Ты моя. Я так решил2021 · Сингл · Bahh Tee
Релиз Первый раз
Первый раз2022 · Альбом · REFLEX

Похожие артисты

NILETTO
Артист

NILETTO

ANNA ASTI
Артист

ANNA ASTI

Artik & Asti
Артист

Artik & Asti

Мари Краймбрери
Артист

Мари Краймбрери

Zivert
Артист

Zivert

Люся Чеботина
Артист

Люся Чеботина

Руки вверх!
Артист

Руки вверх!

Дима Билан
Артист

Дима Билан

GAYAZOV$ BROTHER$
Артист

GAYAZOV$ BROTHER$

5УТРА
Артист

5УТРА

Клава Кока
Артист

Клава Кока

Лёша Свик
Артист

Лёша Свик

DJ SMASH
Артист

DJ SMASH